Trakt Królewski na święta zamienia się w deptak

W święta Bożego Narodzenia na Trakcie Królewskim rządzić będą piesi. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zamienią się w deptak, a autobusy pojadą objazdami.



"Święta z iluminacją, w Boże Narodzenie i w Nowy Rok zapraszam na spacer rozświetlonym Traktem Królewskim" - zachęca na Facebooku wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska.



24, 25, 26 grudnia oraz 1 stycznia Krakowskie Przedmieście zamieni się w zimowy deptak – ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście (od ronda de Gaulle’a do ul. Miodowej) będą wyłączone z ruchu. Pozostanie przejazd Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem.





Świąteczna iluminacja

Autobusy liniizostaną skierowane na trasy objazdowe.

Zamknięcie Nowego Światu dla samochodów ma zachęcić warszawiaków do świątecznych spacerów. A w tym roku jest co oglądać.



Główną osią iluminacji świątecznych jest Trakt Królewski – od placu Zamkowego, przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu i ul. Agrykoli.



Podobnie jak w zeszłym roku można przejść szlakiem wyznaczonym przez 13 iluminacji wolnostojących takich jak Śnieżne Planetarium na Krakowskim Przedmieściu, Zaczarowana Ciuchcia na skwerze Hoovera, Brama Życzeń na pl. Grzybowskim, Czarujący Autobus na pl. Na Rozdrożu czy Królewski Paw w Al. Ujazdowskich w pobliżu Łazienek Królewskich.



Po raz pierwszy iluminacja zawitała do Multimedialnego Park Fontann na Podzamczu.

