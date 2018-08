"To pozostałości linii tramwajowej". Spasi Sofia odpowiada Jakiemu

Informacje



Miejscy aktywiści z Sofii przywitali Patryka Jakiego, który poleciał do stolicy Bułgarii, by przyjrzeć się metru. Nagrali film, w którym przekonują, że system transportu publicznego w ich mieście ma wiele wad. Przyszli też na konferencję kandydata na prezydenta Warszawy.

Patryk Jaki poleciał do Sofii, by porozmawiać z przedstawicielami tamtejszego metra. CZYTAJ WIĘCEJ O WIZYCIE. Później spotkał się z dziennikarzami, by zdać relację z tego spotkania.

"Szersze spojrzenie"

Odpowiadał też na pytania polskich dziennikarzy i sofijskich aktywistów. Jeden z nich, z organizacji Spasi Sofia, przywoływał statystyki, z których wynika, że choć metrem jeździ więcej pasażerów, to spada ogólna liczba pasażerów w komunikacji miejskiej w stolicy Bułgarii. Jaki mówił z kolei o oficjalnych statystykach z tamtejszego metra, według których więcej osób podróżuje podziemną kolejką.

- Zgadzam się, że macie inną wizję rozwoju wielkich miast jak Sofia czy Warszawa, ale myślę, że musimy spojrzeć na to szerzej. Warszawa musi rozwijać metro, ponieważ macie więcej stacji niż my w Warszawie, a Warszawa ma większy budżet niż Sofia – odpowiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Powtórzył, że jego priorytetem jest rozbudowa podziemnej kolejki w stolicy Polski. - Widzimy, że w Sofii rozwija się stacje metra bardziej dynamicznie niż w Warszawie. To jest najważniejsza informacja dla Warszawy - rozbudować metro w tej samej dynamice jak w Sofii - przekonywał Jaki.

"Wyłączył streaming"

Do tej wymiany zdań odniosło się w mediach społecznościowych Miasto Jest Nasze. Organizacja stwierdziła, że gdy lokalny aktywista Andrej zaczął zadawać pytania, to "PatrykJaki wyłączył streaming, żeby nie zaburzać fałszywego przekazu dnia". (Na zapisie filmu opublikowanym po zakończeniu transmisji są dwa pytania aktywisty).

Odpowiedział im Oliwer Kubicki ze sztabu Patryka Jakiego. "Trudne pytania? Kochani, przecież sympatyczny aktywista został wprowadzony w błąd. Nigdy nie mówiliśmy, że tutejszy system komunikacji miejskiej jest lepszy niż w Warszawie! Metro buduje się tutaj dużo szybciej i to jest sukces. Co do tego była zgoda" - odpowiedział.

Spasi Sofia, przedstawiają się jako organizacja walcząca o lepsze miasto, nagrała też film na powitanie Jakiego. Przekonują w nim, że chcą pokazać kandydatowi Zjednoczonej Prawicy, jak naprawdę wygląda transport publiczny w stolicy Bułgarii.

Problem z tramwajami

Pokazują między innymi zamkniętą linię tramwajową, która obsługiwała "gęsto zaludnioną dzielnicę Sofii".

– Zaledwie miesiąc temu nasza burmistrz zdecydowała o jej zamknięciu, mimo licznych protestów organizowanych przez mieszkańców i ponad pięciu tysięcy podpisów zebranych za jej pozostawieniem – twierdzą aktywiści.

Przekonują, że burmistrz ich miasta zdecydowała w ostatnich latach o zamknięciu lub zlikwidowaniu ponad 15 procent linii tramwajowych. Ich zdaniem, spowodowało to ogromne problemy dla mieszkańców.

Twierdzą, że niektóre linie kursują raz na 25 minut w godzinach szczytu, a w pozostałym okresie nawet co 50 minut. Zdaniem sofijskich aktywistów, zmusza to mieszkańców do używania samochodów.

Pozostałe linie tramwajowe ocenili jako zaniedbane. Twierdzą, że to wina metra, które "pochłania wszystkie środki i uwagę". W efekcie infrastruktura jest w słabym stanie. Dodają, że ich tramwaje są najwolniejsze ze wszystkich stolic Unii Europejskiej.

"Przestańcie bawić się kolejkami"

Mówią też o oczekiwaniu na pociąg w metrze nawet przez siedem minut w godzinach szczytu i 14 poza nim. Dowodzą, że coraz mniej ludzi decyduje się na korzystanie z komunikacji publicznej w Sofii, mimo inwestycji rzędu ponad miliarda euro w ciągu ostatnich 10 lat.

Aktywiści trzymają na nagraniu tabliczkę z napisem "Sofia Jest Nasza", co stanowi nawiązanie do warszawskiej organizacji Miasto Jest Nasze. MJN nie ukrywa, że jest zaprzyjaźnione ze Spasi Sofia.

Potem na ekranie pojawia się Justyna Glusman, kandydatka warszawskich ruchów miejskich na fotel prezydenta Warszawy.

- Tak się kończy, gdy politycy nieznający się na mieście zaczynają obiecywać gruszki na wierzbie. Dlatego chcę powiedzieć moim kontrkandydatom – Patrykowi Jakiemu i Rafałowi Trzaskowskiemu – panowie, przestańcie bawić się kolejkami. Transport w mieście to skomplikowany system, to autobusy, metro, tramwaje kolei, ale także piesi – podsumowuje.

