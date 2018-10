To oni kontrolują podniebne autostrady. Sprawdziliśmy, jak wygląda ich praca

Informacje

Pasażerowie samolotów nigdy ich nie zobaczą. Ich służba trwa 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Od nich zależy bezpieczeństwo w powietrzu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kontrolera Ruchu Lotniczego odwiedziliśmy salę operacyjną przy Lotnisku Chopina, z której kontrolerzy czuwają nad polskim niebem.

Kontrolerzy ruchu lotniczego są jak strażnicy podniebnych autostrad. Pilnują korytarzy powietrznych i nie mogą dopuścić do tego, by dwa samoloty znalazły się w niebezpiecznie bliskiej odległości.

"Przestrzeń powietrzna jest jak tort"

Informacje Lotnisko Chopina coraz bardziej zatłoczone. Kolejny rekord Od stycznia do końca sierpnia 2018 roku na Lotnisku Chopina zostało obsłużonych blisko 12 milionów osób. To wzrost o 14 procent w porównaniu z rokiem... WIĘCEJ »

- Musimy być przygotowani na wszystko. Musimy wiedzieć jak zareagować w nadzwyczajnych sytuacjach – podkreśla Tomasz Wojciechowski, kontroler ruchu lotniczego.

Kontrolerzy obszaru zawsze pracują w dwójkach, każda para odpowiada za określoną część kraju lub Bałtyku - Przestrzeń powietrzna wygląda trochę jak tort. Dzielimy go na kawałki - to są sektory geograficzne. Ale mamy też warstwy - krem i ciasto. I to są kolejne sektory, ale w pionie. W zależności od tego, jak w danej chwili przewidywany jest ruch lotniczy nad Polską, otwieramy, zamykamy lub łączymy odpowiednie sektory - wyjaśnia kontroler.

Liczba sektorów zależy od tego, ilu kontrolerów jest dostępnych na stanowisku operacyjnym. Jak przyznają, najwięcej operacji wykonywanych jest latem, natomiast zimą jest ich mniej, ale są bardziej skomplikowane. - Mamy też różne narzędzia i urządzenia, które służą do wpływania na ilość samolotów w każdym kawałku tego "tortu". Żartobliwie mówimy, że głupio jest, gdy wszystkie rodzynki znajdą się w jednym kawałku ciasta, więc staramy się, żeby wszystko miało proporcje - dodaje kontroler.

- Zdarza się, że w zasięgu swojej pracy będę miał połowę Polski na północy, w linii od Słubic do Suwałk, od wysokości 11-12 kilometrów wzwyż. To będzie moja przestrzeń odpowiedzialności - zaznacza Wojciechowski. W trakcie dyżuru kontrolera zdarza się, że w swoim sektorze odpowiada on za około dwadzieścia samolotów jednocześnie. Musi pokierować je tak, by możliwe w jak najkrótszym czasie, z optymalną prędkością pokonały wyznaczoną trasę. W tym czasie, inne maszyny w pobliżu muszą znajdować się w bezpiecznej odległości.

Sala operacyjna to nie wieża kontrolna

Sala operacyjna, w której pracują kontrolerzy znajduje się w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, tuż przy Okęciu. Są w niej stanowiska kilku służb, które ściśle ze sobą współpracują. Prawą stronę zajmują wspomniani już kontrolerzy służby kontroli obszaru. Do nich należy nadzór nad ruchem tranzytowym i samolotami na najwyższych pułapach, czyli na wysokości około 10 tysięcy metrów nad ziemią. Z warszawskiej sali operacyjnej odpowiadają za całe polskie niebo.

W przeciwnej części sali, na lewo pracują kontrolerzy służby kontroli zbliżania. Przejmują oni od służby kontroli obszaru samoloty podchodzące do lądowania. Podprowadzają je w okolice lotniska. Ich zadanie można porównać do ustawiania statków powietrznych w kolejce. Gdy trafią one na drogę podejścia do lądowania, za kontakt z nimi zaczyna odpowiadać wieża kontroli lotniska.

To w charakterystycznej wieży, którą większość z nas mylnie kojarzy z centrum dowodzenia całym ruchem lotniczym, pracują kontrolerzy nadzorujący starty, lądowania i porządek na płycie lotniska. W ciągu dnia na wieży przy Okęciu dyżur pełni pięciu kontrolerów, w nocy dwóch. Podobne obiekty znajdują się jeszcze przy 14 polskich lotniskach. Dodatkowo oprócz Warszawy, w Polsce są jeszcze trzy ośrodki kontroli zbliżania.

Ścisła współpraca

- Od momentu startu do lądowania wszystkie te trzy służby są zaangażowane w przemieszczanie się samolotu w przestrzeni powietrznej - mówi Wojciechowski. Na podstawie wymienianych między sobą informacji kontrolerzy budują plan działania. Ci z kontroli obszaru kontaktują się też ze służbami z sąsiednich krajów. - Na przykład na granicy z Białorusią dostajemy informację, że samolot, który planował przylot będzie o danej godzinie, w danym miejscu na określonej wysokości – dodaje kontroler. Ta wiedza ma im pomóc w takim pokierowaniu pilota maszyny, by nie doszło do jej spotkania z innym samolotem w polskiej przestrzeni powietrznej.

Nad bezpieczeństwem ruchu lotniczego czuwają też pracownicy służby informacji powietrznej. Ci na sali operacyjnej w PAŻP odpowiadają za obszar Mazowsza. Ich zadaniem jest ułatwiane małym statkom powietrznym poruszania się w przestrzeni niekontrolowanej. Określa się ją w ten sposób, ponieważ piloci poruszający się na pułapie do trzech tysięcy metrów lekkimi samolotami turystycznymi, szkoleniowymi czy ratunkowymi nie mają obowiązku kontaktowania się z kontrolerami.

W centralnym punkcie sali operacyjnej, nad pracą czuwają senior kontrolerzy i kierownicy zmiany. To oni koordynują współpracę poszczególnych służb i odpowiadają za jej efekty.

Lotnicza frazeologia

Choć kontrolerzy korzystają z wielu nowoczesnych urządzeń i systemów (m.in. łączności radiowej, nawigacji obszarowej czy systemów radarowych), jednym z podstawowych narzędzi w ich pracy jest głos. - Musimy używać słów, które wysyłane w eter będą czytelne. Może być bardzo różna sytuacja w powietrzu. Zdarzają się burze, mgły, gęste chmury, a nawet burze magnetyczne na Słońcu, które zaburzają fale elektromagnetyczne będące nośnikiem dźwięku - wylicza Wojciechowski.

I dodaje, że by wyeliminować ryzyko nieporozumień i uprościć komunikację, zarówno kontrolerzy i piloci posługują się językiem angielskim. Nie jest to jednak typowa mowa, tylko lotnicza frazeologia. - Jesteśmy zobowiązani do powtórzenia informacji, którą otrzymaliśmy. Tak samo robią piloci. Korzystamy z łączności radiowej, więc działa to w trybie "ja mówię, ty słuchasz". Polecenia muszą więc być jak najbardziej precyzyjne i zwięzłe, bo gdy mamy jednocześnie do obsługi kilkanaście samolotów zaczyna brakować miejsca w czasie - zaznacza kontroler.

W Polsce pracuje 570 kontrolerów ruchu lotniczego. Pośród nich 30 procent stanowią kobiety. Każdej doby kontrolerzy czuwają nad bezpieczeństwem blisko pół miliona pasażerów. W skali roku obsługują prawie 800 tysięcy operacji lotniczych.

Klaudia Kamieniarz