- Służby lotniskowe oraz lotnisko działają na najwyższym światowym poziomie, jeśli chodzi o stosowanie procedur bezpieczeństwa i procedur w sytuacji wypadków lotniczych - skomentował awaryjne lądowanie Bombardiera LOT-u minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Rzecznik przewoźnika zapewniał, że to "nowoczesny samolot, zaledwie kilkuletni"

Na warszawskim Lotnisku Chopina w środę wieczorem awaryjnie lądował samolot PLL LOT lecący z Krakowa do Warszawy. Na pokładzie było 59 pasażerów i czworo członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Lotnisko było zamknięte do 23.10.

Andrzej Adamczyk powiedział, że na miejscu pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prokurator oraz wszystkie służby lotniskowe. Obecny jest także prezes PLL LOT Rafał Milczarski oraz szef PPL zarządzający portem Mariusz Szpikowski. - To, co zastałem to najwyższy stopień profesjonalizmu - zapewnił minister.

- Byłem przy tym samolocie. Wszystko się dzieje tam, tak jak wymagają tego procedury. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności w samolocie i na odcinku, gdzie maszyna przyziemiła, samolot będzie odholowany w bezpieczne miejsce - powiedział Adamczyk.

Dodał, że spotkał się z pasażerami feralnego lotu. - Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, u żadnego z nich nie stwierdzono urazów związanych z tym awaryjnym lądowaniem. Pracownicy lotniska działają w pełni profesjonalnie, podobnie, jak zadziałali strażacy straży lotniskowej - dodał szef resortu.

Poinformował, że wśród pasażerów były dzieci. - Są po opieką psychologów - stwierdził.

"Nie zadziałała przednia goleń podwozia"

Awaryjne lądowanie relacjonował rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki. - Nie zadziałała przednia goleń podwozia, czyli przednie koło z elementem, który to koło podtrzymuje. Podwozie się wysunęło, ale się nie zablokowało. Po kontakcie koła z pasem startowym złożyło się – schowało w miejsce, gdzie przebywało w czasie rejsu. To spowodowało oparcie się części kadłuba o pas i tarcie do momentu zatrzymania się samolotu - opisywał Kubicki.

Wyjaśniał, że przy awarii przedniej goleni "ryzyko jakichkolwiek komplikacji jest najmniejsze". - Bo samolot zachowuje stabilność, nie ma ryzyka, że wypadnie z pasa - argumentował.

- To sytuacja jak najbardziej awaryjna i wymagająca asysty służb, ale na koniec dnia okazała się nie być niebezpieczna dla pasażerów. Manewr wykonano na tyle precyzyjnie, aby wszyscy opuścili samolot o własnych siłach, bez jakichkolwiek obrażeń – dodał.

- To nowoczesny samolot, zaledwie kilkuletni, usterka została zasygnalizowana pilotom, więc mogli się do niej przygotować – zapewniał rzecznik na antenie TVN24.

Lotnisko Chopina jest największym portem pasażerskim Polsce. Port obsługuje blisko 38 proc. ruchu pasażerskiego w naszym kraju.

b/PAP