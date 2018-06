Informacje

Na placu Konstytucji, w pobliżu legendarnej kawiarni Niespodzianka liczna grupa osób spotkała się, by wznieść "toast za wolność". To już dziesiąta taka akcja. Mieszkańcy spotykają się w tym miejscu regularnie - 4 czerwca w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów.

- Spotykamy się, by wspólnie uczcić odzyskaną wolność, żeby świętować coś, co jest tak bardzo ważne i współuczestniczyć w tym wydarzeniu z ludźmi, którzy wtedy w tych wyborach brali udział - mówili zebrani na placu Konstytucji mieszkańcy.

"To był cud"

Pamiętne wybory

W spotkaniu licznie wzięli udział politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. - To jest nasze największe zwycięstwo. Polacy odrzucili zniewolenie i autorytaryzm. Wybrali wolność i praworządność - mówił poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. - Powinniśmy to świętować. Ja chciałbym, żeby to było nasze narodowe święto - przyznał.W podobnym tonie wypowiadał się poseł PO Michał Szczerba. - 29 lat temu odzyskaliśmy wolność dzięki wrzuconej do urny kartce. Dzisiaj jesteśmy tutaj, by świętować, że jeszcze mamy tę wolność i demokrację - powiedział. Podkreślił też, że chciałby, aby w Polsce dalej były "wolne sądy, niezależne od polityków".Na placu Konstytucji pojawił się także były prezydent Bronisław Komorowski. Pytany o wydarzenia z 4 czerwca 1989 roku powiedział krótko: "to był festiwal polskiej wolności". Przyznał jednak, że nie był to czas łatwy, bo "pamiętano noc i zbrodnie stanu wojennego". Jednak dodał, że wybory czerwcowe przyniosły nieprawdopodobną mobilizację Polaków i ostatecznie - wygraną. - To był cud, swoisty cud - mówił były prezydent.

29 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, odbyły się częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która przez 45 lat trzymała kraj twardą ręką, zachwiała się w posadach. Chociaż żyła jeszcze przez kilka miesięcy, wolność, która wychynęła z czerwcowych urn, pozbawiła ją mocy. Po wyborczym trzęsieniu ziemi, po władzę - jeszcze niepełną - sięgnęła Solidarność, a wstrząsy wtórne obaliły komunistyczne reżimy w całym regionie.



