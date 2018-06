Informacje

Projekt bazaru wymaga poprawek Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

To miał być wzorcowy bazar dla Warszawy. Koncepcja powstawała w konsultacji z handlującymi i mieszkańcami. Zakładała jasne, estetyczne pawilony z dużymi witrynami. Zaplanowano także miejsca dla sprzedających bezpośrednio z aut dostawczych. To jedna z inwestycji, które mają nadać charakter chaotycznemu i zaniedbanemu dziś centrum Falenicy. Choć budowa nie została wstrzymana, to wyszły na jaw poważne problemy. Dotyczą projektu firmy GiD Zespół Projektowy (stworzonego na bazie koncepcji Pracowni Projektowej VGR). Zauważył je wykonawca.

Wykonawca poprawi projekt

- Zleciliśmy ekspertyzy fachowcom, żeby zweryfikować te uwagi. Niestety potwierdziła się ich słuszność. Poprosiliśmy (projektanta - red.) o poprawki, ale poprawki również uzyskały negatywną ocenę ekspertów. Uznaliśmy, że w tym zakresie nie chcemy dalej współpracować z firmą GiD Zespół Projektowy - mówi nam Krzysztof Jonczyk, dyrektor wawerskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.

Jak się dowiadujemy, błędy były poważne i dotyczyły wytrzymałości konstrukcji pawilonów i wiat, którą uznano za zbyt słabą.

- Ekspertyza wykazała, że realizacja inwestycji wedle istniejącej dokumentacji, mogłaby stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa kupujących i sprzedających - dodaje.

Firma cały czas prowadzi tak zwany nadzór autorski nad budową i – jak zapewnia Jonczyk – na tym polu współpraca układa się dobrze. - Ale uprawnienia zakresie konstrukcyjnym przenieśliśmy na innego projektanta - zastrzega.

Umowę podpisano z firmę Climatic, czyli wykonawcą prac budowlanych. Po negocjacjach uzgodniono, że to ona poprawi dokumentację w zakresie konstrukcji fundamentów oraz konstrukcji stalowej wiat i budynków. Sporządzi też kosztorys zmian, które będzie trzeba przeprowadzić. - W umowie określono cztery etapy opracowania i wykonania dokumentacji. Pokrywają się one ściśle z etapami realizacji inwestycji określonymi w umowie na wykonanie robót budowlanych - dodaje nasz rozmówca.

Tak ma wyglądać targowisko na rogu Bystrzyckiej i Walcowniczej:

1/9 Pawilony na bazarze w Falenicy fot. Pracownia Projektowa VGR / UM 2/9 Pawilony na bazarze w Falenicy fot. Pracownia Projektowa VGR / UM 3/9 Rynek na targowisku fot. Pracownia Projektowa VGR / UM 4/9 Miejsca dla handlu obwoźnego fot. Pracownia Projektowa VGR / UM 5/9 Wejście od ulicy Bystrzyckiej fot. Pracownia Projektowa VGR / UM 6/9 Między pawilonami a handlem obwoźnym fot. Pracownia Projektowa VGR / UM 7/9 Bazarowe detale fot. Pracownia Projektowa VGR / UM 8/9 Schemat targowiska fot. Pracownia Projektowa VGR / UM 9/9 Schemat targowiska fot. Pracownia Projektowa VGR / UM

















Potrzebne trzy miliony złotych

Pewne jest, że koszt targowiska, pierwotnie planowany na ponad 14 milionów złotych, urośnie. Z szacunków wynika, że będzie potrzeba dodatkowych trzech milionów złotych, które musi zaakceptować jeszcze Rada Warszawy.

- Firma GiD Zespół Projektowy otrzymała około 270 tysięcy złotych za ten wielobranżowy projekt. Nie mogliśmy naliczyć obniżenia wynagrodzenia, bo te prace odebraliśmy w 2017 roku, a błędy zostały wykryte dopiero w 2018. Ale zgodnie z umową naliczyliśmy karę w kwocie 64 tysięcy złotych. Środki nie wpłynęły na konto ZGN, dlatego będziemy ich dochodzić na drodze sądowej - zapowiada dyrektor Jonczyk. Ale nie wyklucza, że ZGN będzie próbował wyegzekwować w sądzie całą kwotę, którą miasto będzie musiało dołożyć do inwestycji w związku z wykrytymi błędami.

Co na to firma? "22 maja ZGN Wawer zawiadomił nas o częściowym odstąpieniu inwestora od umowy, z przyczyn które w naszym przekonaniu są bezpodstawne. W dniu 1 czerwca wystosowaliśmy odpowiedź, w której wskazaliśmy na ogólnikowość ich stanowiska w przesłanym nam piśmie" - odpisał na nasze pytania Grzegorz Brewczyński z GiD Zespół Projektowy. Zastrzegł przy tym, że cały czas prowadzi korespondencję z inwestorem, dlatego trudno mu odnosić się do sprawy szerzej.

Kilkumiesięczne opóźnienie wydaje się nie do uniknięcia, ale - jak twierdzi Krzysztof Jonczyk - budowa powinna zakończyć się w przyszłym roku. - Termin zakończenia realizacji inwestycji nie może przekroczyć 21 grudnia 2019 roku - podsumowuje.

1/5 Budowa bazaru w Falenicy fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 2/5 Budowa bazaru w Falenicy fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 3/5 Budowa bazaru w Falenicy fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 4/5 Budowa bazaru w Falenicy fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 5/5 Budowa bazaru w Falenicy fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl