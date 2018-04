Informacje

W poniedziałek poznaliśmy zwycięzców konkursu na zazielenienie i modernizację terenu po południowej stronie placu Defilad - tak zwaną zieloną aortę Warszawy. Pierwsze miejsce zajął projekt firmy Pniewski Architekci. Pracę nad wcieleniem koncepcji mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Zieloną aortę wyznaczają ulice: Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie i Marszałkowska (między "patelnią" a Dworcem Centralnym. Zadaniem projektantów, było stworzenie koncepcji modernizacji i aranżacji tego obszaru z uwzględnieniem aspektów przestrzennych, funkcjonalnych i architektonicznych, gdzie w szczególności oceniana była spójność i harmonijność wprowadzonych rozwiązań.

Konkurs został ogłoszony w lutym, o czym pisaliśmy na tvnwarszawa.pl.

Zwycięzca i dwa trzecie miejsca

Jak mówiła przewodnicząca komisji konkursowej i dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach, do konkursu zostało zgłoszonych 18 prac. Jury postanowiło przyznać nagrodę pierwszą, dwie równoległe nagrody trzecie i wyróżnienie.

Pierwsze miejsce zajęła firma Pniewski Architekci z Gdyni za "całościową i konsekwentnie zaprojektowaną wizję ogrodu w centrum miasta".

Trzecie miejsce zajęły: Pracownia S&P Architektura Krajobrazu Mirosław Sztuka i partnerzy za "realność zaproponowanych rozwiązań" oraz firma RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa za "klarowne strefowanie poprzez różnicowanie przestrzenne".

Wyróżnienie w konkursie otrzymała praca firmy Bud-Cud Mateusz Adamczyk z Krakowa za "atrakcyjnie przedstawioną całość i poetycką wizję".

Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych, natomiast autorzy wszystkich pozostałych prac po osiem tysięcy złotych.

Zwycięska praca pracowni Pniewski Architekci z Gdyni fot. Marlena Happach / Twitter.com

- Wybraliśmy wizję ogrodu w centrum miasta, bardzo konsekwentnie zaprojektowaną, gdzie autorom udało się wykorzystać pomysły z budżetu partycypacyjnego. Udało im się wkomponować projekty mieszkańców w całościową wizję - tłumaczyła Happach. - W efekcie mamy długą szeroką aleję, wzdłuż której, po obu stronach mamy wkomponowaną "czerwoną zieleń", która składa się z czerwonego rodzaju traw, krzewów, z różami - dodała.

"Chcemy uspokoić to miejsce"

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski podkreślił, że "permanentnym problemem Pałacu Kultury i jego otoczenia jest stan tymczasowości, który jest tam utrzymywany". - Część południowa, mimo że jest przestrzenią spacerową, cały czas ma wiele niedoskonałości, które wynikają z tego, że brakowało nam jednego spójnego projektu, który gospodarował całość - zaznaczył.

- Ja sam widzę tam trochę niespójnej architektury, co bardzo ważne, brakuje w tej przestrzeni miejsca na odpoczynek - podkreślił wiceprezydent. - To takie miejsce, że wydaje się, iż musimy pędzić do metra albo na pociąg, a my chcieliśmy nadać tej przestrzeni ważny element. Uspokoić ją, dać tam możliwość oddechu - dodał.

Olszewski podkreślił też, że realizacja tego projektu powinna zająć nie dłużej niż dwa lata. Zapowiedział, że prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Maksymalny, planowany koszt robót realizowanych na podstawie wybranej pracy ma wynieść maksymalnie pięć milionów złotych.

Projekty aorty warszawskiej oceniał sąd konkursowy w składzie: przewodnicząca Marlena Happach - dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Marek Piwowarski - szef miejskiego Zarządu Zieleni, Aleksandra Gajewska - radna Warszawy, Michał Krasucki - Stołeczny Konserwator Zabytków, Agata Zachariasz z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Marcel Andino Velez - wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a także Mirosław Gajdak, Anna Warmińska i Katarzyna Rymsza-Żuk z Zarządu Zieleni.

Plac Centralny

Przypomnijmy, że cały czas czekamy na wyłonienie zwycięzcy w konkursie na koncepcję całego placu Defilad - tak zwanego placu Centralnego. W listopadzie władze miasta ogłosiły pięć najlepszych prac. Przez następny miesiąc toczyły się konsultacje z mieszkańcami. Obecnie trwają negocjacje z architektami.

PAP/kw/r