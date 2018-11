"To jest inny szpital niż 10 lat temu". Pawilon dla chorych na raka po remoncie

Informacje

W Szpitalu Grochowskim otwarto po modernizacji pawilon V, w którym mieszczą się oddziały chirurgii onkologicznej i onkologii, neurorehabilitacji oraz chemioterapii, a także przychodnia. Na modernizację placówki ratusz przeznaczył ponad 17 milionów złotych.

Podczas uroczystości otwarcia pawilonu prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że pacjenci Szpitala Grochowskiego będą tam przyjmowani w zmodernizowanych i wyposażonych oddziałach. Poinformowała, że w wyniku prac budowlanych uzyskano: przychodnię szpitalną z 14 gabinetami specjalistycznymi, oddział chirurgii onkologicznej i onkologii z 29 łóżkami, 20-łóżkowy oddział neurorehabilitacji, oddział chemioterapii - w tym 10 stanowisk chemioterapii dziennej, 7 łóżek chemioterapii stacjonarnej, magazyn dokumentacji medycznej wraz z szatniami i poddasze techniczne. Oddziały zostały wyposażone w sprzęt medyczny i biurowy.

- Poprawie uległ układ funkcjonalny i komunikacyjny szpitala, nastąpiło polepszenie warunków higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pacjentów. Myślę, że łatwiej też będzie pracować, co jest bardzo ważne - bez personelu szpital nie miałby sensu - powiedziała Gronkiewicz-Waltz. Dodała, że rocznie w Szpitalu Grochowskim leczonych jest 23 tysiące pacjentów, a z usług izby przyjęć korzysta ponad 12 tysięcy osób. - Niewątpliwie jest to ważna placówka opieki zdrowotnej, nie tylko dla tej części stolicy, ale także dla całej Warszawy. Choroby nowotworowe są istotnym zagrożeniem dla życia i zdrowia warszawiaków i dlatego tak ważne są oddziały, które tutaj zostały wyremontowane - oceniła.

"Trzeba było zmienić tutaj bardzo dużo"

Zdaniem Gronkiewicz-Waltz, jeśli chodzi o standard leczenia w Warszawie, widoczne były duże zaniedbania. - Jest to o tyle ważne, że żyjemy dłużej, i mamy coraz lepsze rozpoznanie chorób (...) Kiedy jechałam tutaj w windzie słyszałam, że (w szpitalu jest dostępna - red.) jakaś nadzwyczajna terapia, neuroablacja (wykorzystywana w leczeniu przewlekłego bólu - red.). Na pewno to jest potrzebne, bo zawsze jest problem rozdarcia między coraz nowszymi metodami leczenia, wcześniejszym wykrywaniem, dłuższym naszym życiem, a nakładami na służbę zdrowia - oceniła.

Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że w latach 2016-2018 na remont Szpitala Grochowskiego przeznaczono z budżetu m.st. Warszawy ponad 17 milionów złotych. W latach 2007-2018 na remonty i rozbudowy innych szpitali, budowę nowych przychodni oraz sprzęt warszawski samorząd wydał 1,3 miliarda złotych. - Trzeba było zmienić tutaj bardzo dużo - stwierdziła.

Prezes Szpitala Grochowskiego Witold Bromboszcz wspominał swój pierwszy przyjazd do tego szpitala. - Mogę państwu w tej chwili powiedzieć z perspektywy tych 10 lat, że w pierwszej chwili mnie ogarnęło przerażenie. Szpital nie miał tomografii komputerowej, Zakład Radiologii był jakiś taki szczątkowy, był stary sprzęt, anachroniczna infrastruktura wewnętrzna. Pamiętam, jak wyglądała pracownia echa serca na kardiologii, gdzie temperatura była ponad 40 stopni - wymieniał Bromboszcz.

Zaznaczył, że w ciągu 10 lat miasto zainwestowało znaczne środki w remont infrastruktury i zakup nowego sprzętu. Przypomniał, że pierwszym ważnym krokiem w modernizacji placówki było wybudowanie od podstaw nowego pawilonu numer VIII i całkowite wyposażenie go. Poinformował, że obecnie 95 procent szpitalnych sal chorych jest dwu i trzyosobowa z własnymi węzłami sanitarnymi. - Mamy zmodernizowane dwa centralne laboratoria, tomografię komputerową, dwa nowe angiografy. Także praktycznie ten szpital to jest inny szpital niż to, co było 10 czy 12 lat temu - podkreślił Bromboszcz.

Pawilon V Szpitala Grochowskiego istnieje od 1957 roku. Budynek został poddany modernizacji po raz pierwszy od chwili wybudowania.

