"TÅ‚umy, pozytywna atmosfera". Saska KÄ™pa Å›wiÄ™towaÅ‚a

Tłumy zebrały się w sobotę na Francuskiej i Paryskiej, by obchodzić Święto Saskiej Kępy. Na chętnych czekały kuchnie z całego świata, wystawy, ale także muzyka.

W sobotę ciąg Paryska-Francuska przejęli piesi. Ulice zostały zamknięte dla ruchu i zmieniły się w deptak z okazji Święta Saskiej Kępy.

Jedzenie, dzieła sztuki

- Są tłumy, panuje pozytywna atmosfera - relacjonował Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl, który stawił się na miejscu.

Deptak został podzielony na różne strefy. Przy Brukselskiej można było znaleźć stoiska z jedzeniem z całego świata, ale również kupić wyroby rzemieślnicze. - Rozstawiły się też różne organizacje, są wystawy dzieł sztuki, miejsce, by poćwiczyć i posłuchać muzyki - informował Szmelter.

Rozstawiono też trzy sceny, na których grają zespoły.

Tegoroczne święto odbyło się pod hasłem "Jak dobrze mieć sąsiada".

Zmiany dla kierowców

Jak informował urząd miasta, do niedzieli, 26 maja do godziny 12 zamknięte dla samochodów i wyłączone z parkowania były ulice Francuska i Paryska od ronda Waszyngtona do ronda na skrzyżowaniu z ulicami Brukselską i Wersalską.

1/12 Święto Saskiej Kępy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl























