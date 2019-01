Tłumy na Orszaku Trzech Króli

Informacje

Orszak Trzech Króli Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Pod hasłem "Odnowi oblicze ziemi" w niedzielę w południe wyruszył Traktem Królewskim – z placu Zamkowego na plac Piłsudskiego Orszak Trzech Króli.

Wymarsz Orszaku poprzedziła msza święta odprawiona w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

Pozdrowienia od papieża

Informacje Trzech Króli. Utrudnienia, zakazy parkowania Orszak Trzech Króli na warszawskich ulicach. Duże utrudnienia w centrum i na Targówku. Komunikacja miejska jeździ objazdami. WIĘCEJ »

Przed mszą św. kard. Nycz odznaczył 28 osób medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Wśród nagrodzonych znalazła się prof. Krystyna Szostek-Radkowa, wybitna śpiewaczka operowa związana z duszpasterstwem środowisk twórczych.

O godz. 12:00 na placu Zamkowym uczestnicy Orszaku obejrzeli na telebimach transmisję modlitwy "Anioł Pański" z Watykanu, podczas której papież Franciszek pozdrowił uczestników orszaków z Polski. Po modlitwie kard. Nycz rozpoczął Warszawski orszak, mówiąc: "Idźmy w pokoju, niech gwiazda betlejemska prowadzi nas do stajenki".

Barwny pochód ma przeszedł Traktem Królewskim na plac Piłsudskiego, gdzie ustawiona została stajenka. Prowadzą go trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę.

Imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy pod hasłem "Podaruj dzieciom wakacje", z której dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

Organizatorem orszaku jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2008 r. w prowadzonej przez Stowarzyszenie "Sternik" szkole "Żagle".

Święto Trzech Króli

Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także jako dzień misyjny. Od 2011 r. 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Według Ewangelii św. Mateusza za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami i nazwa ta przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są do dziś w Kolonii w Niemczech.

1/9 Orszak Trzech Króli fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 2/9 Orszak Trzech Króli fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 3/9 Orszak Trzech Króli fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 4/9 Orszak Trzech Króli fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 5/9 Orszak Trzech Króli fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 6/9 Orszak Trzech Króli fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 7/9 Orszak Trzech Króli fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 8/9 Orszak Trzech Króli fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 9/9 Orszak Trzech Króli fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

















>> CZYTAJ TEŻ O UTRUDNIENIACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMARSZEM <<

PAP/kz