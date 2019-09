Tłumy na nowych stacjach metra. "To dla nas duże zaskoczenie"

Informacje

W dniu otwarcia nowego odcinka metra na Pradze-Północ i Targówku z samych nowych stacji skorzystały ponad 42 tysiące pasażerów. Tego dnia mogli za darmo podróżować drugą linią podziemnej kolejki.

Jak podaje Anna Bartoń, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego, w niedzielę z pociągów M2 skorzystało ponad 104 tysiące warszawiaków, z czego aż 40 proc. (42 tysiące) wyłącznie na nowych stacjach: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Dla porównania - w poprzednią niedzielę drugą linią metra jechało 30 tysięcy pasażerów.

Motyw cegły, linearny i graficzny

- Dzisiaj trudno interpretować te dane, ale popularność tych trzech stacji jest dla nas dużym zaskoczeniem - przyznała rzeczniczka spółki. I dodała, że otwarcie nowych odcinków za każdym razem zachęca warszawiaków do ich odwiedzenia. - Myślę, że ta skala jest wynikiem zaciekawienia przyszłych pasażerów tym, jak wyglądają nowe stacje i połączenia komunikacyjne, a także chęcią zobaczenia tras i dojścia do nich - mówiła.

W niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie trzech stacji metra na Pradze Północ i Targówku, które - jak wyjaśniła kierownik zespołu architektury ILF Polska Sabina Krygowska - zostały zaprojektowane w przemyślany sposób, nawiązujący do zabudowy w danej dzielnicy.

"Na stacji Szwedzka użyliśmy motywu cegły nawiązując do charakteru industrialnej zabudowy tego rejonu Warszawy, na stacji Targówek Mieszkaniowy – motywu linearnego, będącego graficznym przedstawieniem zieleni (stacja znajduje się pod parkiem i terenem zielonym), a na stacji Trocka – motywu graficznego, nawiązującego do formy wysokościowych obiektów mieszkaniowych” - poinformowała.

"Metro dojechało na Targówek"

W niedzielę 15 września minutę po godzinie 12, pierwszy pociąg z pasażerami odjechał ze stacji Trocka w kierunku ronda Daszyńskiego. Od tej pory II linia metra po wschodniej stronie Wisły nie będzie kończyła się na stacji Dworzec Wileński. Pociągi będą zatrzymywały się na trzech nowych stacjach na Pradze Północ i Targówku.

Prezydent Warszawy powiedział podczas niedzielnego otwarcia, że "metro dojechało na Targówek". - Otwieramy trzy kolejne stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka. Dzisiaj będziemy mogli przejechać tą linią metra. Od dzisiaj metro będzie już normalnie funkcjonować - poinformował Rafał Trzaskowski. Dodał, że metro będzie dalej rozbudowywane. - Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będziemy mieć kolejne dobre informacje dotyczące tym razem stacji na Woli - mówił.

- Tych stacji metra i po tej stronie Wisły, i po drugiej stronie Wisły będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że to będzie zmieniało życie warszawianek i warszawiaków - ocenił.

Trzaskowski podkreślił przy tym, że "jest to jedna z największych inwestycji w Warszawie". - To ponad miliard złotych, z czego trzy czwarte to są pieniądze z Unii Europejskiej - przypomniał. Poinformował ponadto, że trwają prace koncepcyjne nad trzecią linią metra.

Jak wynika z nowego rozkładu jazdy, przejazd drugą linią metra od Trockiej do Ronda Daszyńskiego ma trwać 17 minut.

Plany zakończenia budowy II linii metra fot. Metro Warszawskie / tvnwarszawa.pl

ab/PAP/pm