Tłumy na Centralnym. "Siedzą na walizkach, nawet nie schodzą na perony"

Utrudnienia na Dworcu Centralnym Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl



Tłok na peronach i duże opóźnienia pociągów na Dworcu Centralnym. Kolejarze tłumaczą, że doszło do awarii, ale udało się ją opanować i wszystko powinno wracać do normy.

- Perony są przepełnione, a opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut, na przykład: pociąg z Krakowa do Olsztyna powinien być na Centralnym godzinę temu, z Łodzi do Gdyni - 50 minut temu, a z Warszawy do Żyrardowa - 40 minut temu - relacjonował po godzinie 17 Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Na miejscu był także Mateusz Nadworski. - Słychać komunikaty o opóźnieniach z przyczyn technicznych w kierunkach wschodnim i zachodnim. Są informacje, że opóźnienia mają od 30 do 120 minut. Jest lekki chaos wśród pasażerów. Dużo osób siedzi na walizkach na górze, nawet nie schodzą na perony, bo nie ma miejsca - relacjonował nasz dziennikarz.

Awaria we Włochach

Jak wyjaśniił Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK, problemy są wynikiem usterki na stacji Warszawa Włochy. - Wystąpiła usterka urządzenia sterowania ruchem kolejowym - podał Jakubowski.

Kolejarze na kilkadziesiąt musieli wstrzymać ruch. Ten został przywrócony około godziny 16.30. - Wszystko powinno wracać do normy - podsumował nasz rozmówca.

