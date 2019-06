Termometry pokażą ponad 30 stopni. Ratusz ostrzega przed upałami

Informacje

Z upalną pogodą, zdaniem synoptyków, będziemy zmagać się od poniedziałku do środy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje temperaturę do 32 stopni Celsjusza. Dla kilku województw wydane zostały pomarańczowe alerty.

Na terenie województwa mazowieckiego ostrzeżenie drugiego stopnia będzie obowiązywało w powiatach: płockim, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, otwockim, grójeckim, piaseczyńskim, przysuskim, białobrzeskim, kozienickim, garwolińskim, radomskim, lipskim, zwoleńskim, szydłowieckim oraz w trzech miastach: Warszawie, Płocku i Radomiu.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 12 w poniedziałek do godziny 20 lub 21 w środę.

Unikajmy słońca, pijmy dużo wody

Jak przypomina ratusz, upały i wywołane nimi odwodnienie organizmu mogą powodować gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia, a w skrajnych przypadkach - życia. Skutki wysokich temperatur będą zwłaszcza odczuwać osoby starsze, dzieci i cierpiący na choroby układu krążenia.

Urząd miasta apeluje, by w godzinach południowych do minimum ograniczyć przebywanie na nasłonecznionym, otwartym terenie. Należy także pamiętać o nakryciu głowy chroniącym głowę i twarz przed nadmiernym nagrzaniem. Gdy wychodzimy na słońce, warto także pamiętać o luźnym ubiorze w jasnych kolorach. Co ważne, powinien zakrywać możliwie jak największą powierzchnię ciała.

Seniorzy oraz osoby z chorobami krążenia powinny ograniczyć wyjścia z budynków, zwłaszcza w godzinach 10-15.

W upalne dni należy też regularnie pić duże ilości płynów - najlepiej wody mineralnej. Dietetycy zalecają, by było to minimum dwa litry w ciągu dnia. Nie powinniśmy pić wówczas alkoholu, który odwadnia organizm. Mieszkańcy stolicy mogą skorzystać z darmowej warszawskiej kranówki, dostępnej w beczkowozach rozstawionych na terenie miasta.

Spada poziom wody w Wiśle

Wysokie temperatury mają także wpływ na stan wody w Wiśle. Jak podaje serwis pogodynka.pl obecnie wynosi on 170 centymetrów. W najbliższych dniach będzie jeszcze spadać. Do środy opadnie o około sześć centymetrów.

Przypomnijmy, że niespełna dwa tygodnie temu przez stolicę przeszła fala wezbraniowa. W kulminacyjnym momencie - w nocy z wtorku na środę (25/26 maja) - poziom wody osiągnął 579 centymetrów.

Kurtyny wodne

Do odwołania działają też kurtyny wodne rozstawione w kilku punktach. Ochłodzić będzie można się na: placu Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa, placu Konstytucji (od strony Waryńskiego), alei Stanów Zjednoczonych (przy Rondzie Wiatraczna), Floriańskiej (przy bazylice Św. Floriana), Płycie Desantu przy ul. Solec (bulwar Flotylli Wiślanej), Nowym Świecie przy Smolnej (przy skwerze Stanisława Wisłockiego) oraz przy skwerze Hoovera.

Jak podaje tvnmeteo.pl, nadchodzące dni będą niebezpiecznie gorące. Bardzo wysoka temperatura będzie też sprzyjać przelotnym, ale gwałtownym opadom deszczu i gradu. Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego z centrum nad Alpami. Nad krajem przemieści się z południa na północ ciepły front atmosferyczny, za którym popłynie gorące powietrze zwrotnikowe.

