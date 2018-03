Informacje

Choć komisja reprywatyzacyjna nakazała przejęcie kamienicy przy Hożej 25a w tydzień, nic takiego na razie nie nastąpiło. Stołeczni urzędnicy przekonują, że podjęli próbę, ale jeden ze współwłaścicieli odmówił przyjęcia pisma. Ratusz skarży się również na działanie samej komisji.

Decyzja o zwrocie kamienicy zapadła 20 marca, we wtorek. Władze Warszawy miały siedem dni na przejęcie zarządzania budynkiem, 14 na dokonanie wpisu do księgi wieczystej i wprowadzenie dawnych lokatorów (wynika to z nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej, która obowiązuje od 1 marca).

"Nastąpiła próba"

A jak wyszło w praktyce? - Prezydent miasta wydała odpowiednie zarządzenie. Nastąpiła też próba dostarczenia decyzji o przejęciu nieruchomości właścicielom. Z tego co wiem, pełnomocnik jednego z nich przyjął je w obecności komornika. Umówiliśmy się na dalsze działania w przyszłym tygodniu. Drugi współwłaściciel odmówił przyjęcia pisma - tłumaczy Agnieszka Kłąb, rzeczniczka ratusza.

Zapewnia również, że miastu zależy na jak najszybszym przejęciu nieruchomości. - Trzeba pamiętać, ze komisja nakazuje przejęcie, ale nie nakazuje właścicielom oddania. Liczymy na to, że właściciele nieruchomości będą współpracować - zaznacza Kłąb.

Podnosi też drugi problem - nakaz komisji, by w ciągu 14 dni dokonać wpisu do księgi wieczystej. – Komisja wydała decyzję we wtorek, ale informacja w Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się dzień później, po godzinie 16. Jest jednak zanonimizowana, czyli nie są widoczne dane osoby na przykład właścicieli – wyjaśnia Kłąb.

Sprawa dla sądu

I zapewnia, że w czwartek 22 marca ratusz złożył w komisji wniosek o pilne dostarczenie odpisów decyzji. W takiej formie, żeby nie były zanonimizowane. – Do czwartku 29 marca, do końca dnia nie otrzymaliśmy tych odpisów. Naszym zdaniem sąd nie uzna takiej decyzji, jeżeli otrzyma wydruk bez danych osobowych – przekonuje Kłąb.

Próbowaliśmy skontaktować się z rzecznikiem komisji weryfikacyjnej, żeby spytać o tę sprawę. Nie odebrał jednak telefonu.

