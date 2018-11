Teren szkoły pożarniczej "wybudzony". 308 lokali oczyszczonych z roszczeń

Informacje

"Wybudzony" adres fot. Google

- "Mała ustawa reprywatyzacyjna" działa i wydajemy kolejne decyzje dotyczące "śpiochów". Ostatnie z nich dotyczyły terenów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz budynków mieszkalnych w Śródmieściu i na Pradze Północ. Łącznie odebraliśmy Bierutowi już 67 nieruchomości, w których znajduje się 308 miejskich lokali - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Podpisane w ostatnim czasie przez miasto decyzje umorzeniowe dotyczą nieruchomości przy Bugaj 13 w Śródmieściu, gdzie znajduje się budynek mieszkalny z 12 lokalami miejskimi. Drugi adres to Łochowska 58 na Pradze Północ - w budynku, gdzie są 24 lokale miejskie.

Trzecia to Potocka 43 na Żoliborzu, czyli teren Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

"Mała ustawa reprywatyzacyjna"

We wrześniu 2016 r. weszła w życie "mała ustawa reprywatyzacyjna", która wprowadziła m.in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tak zwanych śpiochów, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale później wnioskodawcy nie próbowali już jej odzyskać. Jeśli w ciągu pół roku od publikacji ogłoszenia nikt nie zgłosi roszczeń, budynek lub działka przechodzą na własność miasta.

W lutym ubiegłego roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o "śpiochach". Łącznie w 16 partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 210 takich nieruchomości.

ZOBACZ MATERIAŁY O AKTACH OSKARŻENIA W SPRAWIE REPRYWATYZACJI:

ran