Teren po kamienicy, w tle znane nazwiska. Komisja cofa reprywatyzację

Komisja reprywatyzacyjna uchyliła w poniedziałek decyzje prezydent stolicy dotyczące dwóch działek, na których położona jest nieruchomość przy Mazowieckiej 12.



Komisja weryfikacyjna na posiedzeniu niejawnym zajęła się w poniedziałek decyzjami prezydenta Warszawy z 3 października 2008 roku dotyczącymi nieruchomości położonej przy Mazowieckiej 12. W sprawie nie odbyła się wcześniej rozprawa jawna.





XIX-wieczna kamienica

- Prezydent Warszawy był obowiązany podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w tym również poczynienia ustaleń dotyczących posiadania nieruchomości na chwilę złożenia wniosku dekretowego. Materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy wskazuje, że prezydent Warszawy nie poczynił żadnych ustaleń, czy została spełniona przesłanka posiadania gruntu - powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki, uzasadniając poniedziałkowe orzeczenie komisji.Jak dodał, komisja stwierdziła, że prezydent Warszawy nie wykonał prawidłowo zaleceń sądu administracyjnego, który uchylając wcześniejszą decyzję organu w sprawie Mazowieckiej 12, wskazał okoliczności wymagające wyjaśnienia. - Kwestia ta miała kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy wniosek dekretowy został złożony w terminie - podkreślił Jaki.

XIX-wieczna kamienica Salomona Neumana położona przy Mazowieckiej 12 została spalona po upadku Powstania Warszawskiego i rozebrana na zlecenie Biura Odbudowy Stolicy w 1946 r., a następnie zastąpiona nowym budynkiem. W kamienicy mieściła się słynna w 20-leciu międzywojennym kawiarnia Ziemiańska, a obecnie znajduje się klub Enklawa.





Po wojnie pełnomocnicy dawnej właścicielki próbowali bezskutecznie odzyskać prawa do nieruchomości.3 października 2008 roku prezydent m.st. Warszawy ustanowił na rzecz prawnego następcy dawnej właścicielki prawo użytkowania wieczystego dotyczące nieruchomości stanowiącej część dawnej nieruchomości hipotecznej położonej przy Mazowieckiej 12. Jednocześnie odmówiono ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w części dotyczącej wyodrębnionych lokali. Dotychczas jednak nie zawarto umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.Jak informuje PAP, od 1 lutego 2006 r. następcę prawnego dawnych właścicieli reprezentował znany adwokat Robert N., który zaangażowany był w zwrot wielu nieruchomości w stolicy między innymi działki przy Chmielnej 70.

28 lipca 2010 roku beneficjent decyzji sprzedał połowę przysługujących mu roszczeń do nieruchomości za łączną cenę 20 tysięcy złotych na rzecz współpracownika Roberta N. - Janusza P. oraz spółki Plater. Tego samego dnia P. sprzedał połowę swojego udziału w roszczeniach za kwotę 5 tys. zł byłej urzędniczce resortu sprawiedliwości Marzenie K., a prywatnie siostrze Roberta N.

Jaki podkreślał podczas konferencji, że zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego pierwszej z działek położonych przy Mazowieckiej 12 to 5,246 mln zł, a drugiej to 6,024 mln zł. - Oznacza to, że beneficjent decyzji zbył prawa i roszczenia do połowy nieruchomości przy Mazowieckiej 12 za niecałe 1 proc. wartości - powiedział.

- W ocenie komisji decyzje prezydenta Warszawy z 3 października 2008 roku nie wywołały nieodwracalnych skutków prawnych - zaznaczył przewodniczący komisji. Dodał, że komisja orzekła w sprawie jednogłośnie.

