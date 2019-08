Informacje



Metallica przygotowała wyjątkową niespodziankę dla fanów. W czasie koncertu na Stadionie Narodowym zagrała hit Czesława Niemena "Sen o Warszawie". Nagrania otrzymaliśmy od czytelników na Kontakt 24.

Utwór lokalnego artysty to jedna z atrakcji trasy koncertowej Metalliki. Podczas ostatniego koncertu w Krakowie amerykański zespół wykonał "Wehikuł Czasu" Dżemu. Scenariusz jest ten sam: w pewnym momencie występu na scenie zostają tylko gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo i grają swoją, siłą rzeczy dość surową, wersję hitu. Zarówno piosenka Dżemu, jak i Czesława Niemena zostały odśpiewane wspólnie z publicznością.

Wcześniej podobną niespodziankę zespół zaserwował w Czechach, Niemczech, czy na Węgrzech. W Pradze rockmeni odegrali "Jožina z bažin" grupy Banjo Band, w Budapeszcie - "A Legjobb mèreg" kapeli Tankcsapda, a podczas dwóch koncertów w Stuttgarcie "Marmor, Stein Und Eisen Bricht" Drafiego Deutschera i "Major Tom" Petera Schillinga.

Pełny stadion

Podczas koncertu w Warszawie Metallica zagrała swoje najbardziej znane utwory, ale też najnowsze kompozycje. Fani usłyszeli między innymi "Nothing Else Matters", "Unforgiven", "Moth into Flame" czy "St. Anger".

Jak podał organizator, występ amerykańskiego zespołu poprzedziły dwa supporty. Pierwsza zagrała norweska Bokassa, która niedawno wypuściła na rynek swój drugi album "Crimson Riders". Po niej na scenę wkroczył szwedzki Ghost, którego członkowie utrzymują w tajemnicy personalia, a na koncertach występują w maskach lub mocnych makijażach.

Koncerty zgromadziły na płycie stadionu i trybunach prawie 60 tysięcy osób.

12. koncert w Polsce

Historia Metalliki zaczęła się na początku lat 80. od spotkania wokalisty i gitarzysty Jamesa Hetfielda z urodzonym w Danii perkusistą Larsem Ulrichem. Debiutancki album "Kill'Em All" wydali w 1983 roku. Obok Ulricha i Hetfielda skład zespołu stanowili wtedy basista Cliff Burton i gitarzysta Kirk Hammett. Burton zginął w wypadku autobusu podczas wizyty zespołu w Szwecji w 1986. Jego miejsce zajął Jason Newsted, który grał z zespołem do 2001. Wtedy zastąpił go Robert Trujillo i to z nim Metallica przyjedzie do Polski.

W 1986 roku zespół wydał album "Master of Puppets", który magazyn "Time" umieścił na liście 100 najważniejszych płyt wszech czasów. Ich piąty krążek, "Metallica" zwana "Czarnym albumem" z 1991, tylko w USA sprzedał się w ponad 16 milionach egzemplarzy.

Środowy występ na Stadionie Narodowym to już 12. koncert Metalliki w Polsce. Zespół zagrał w stolicy w ramach trasy "WorldWired Tour".

