Informacje

Incydent na moście Łazienkowskim Grupa "Dumni i Wściekli" / Facebook

Na moście Łazienkowskim zawisła w piątek wielka tęczowa flaga. Kilkadziesiąt osób chciało w ten sposób upamiętnić zmarłą transpłciową Milo. Organizatorzy przekonują, że flaga została porwana i doszło do rękoczynów. Sprawą zajmuje się policja.

"Chcieliśmy upamiętnić Milo i trzymaliśmy na moście nasza tęczową flagę. Spotkały nas dwa brutalne ataki przechodniów. To obrzydliwe. Jedna osoba została pobita" - napisał na Facebooku Bart Staszewski, organizator happeningu.

Do piątkowych zdarzeń odniósł się też radny Marek Szolc (Nowoczesna. Koalicja Obywatelska). "Niestety, osoby LGBT+ nie mogą przez 15 minut upamiętnić zmarłej członkini swojej społeczności - pokojowe wydarzenie zostało zaatakowane. Flaga zniszczona, fotograf uderzony w głowę, musiała interweniować policja. Wielcy faceci rzucili się na 15-letnie dziewczyny. Brak słów…" - napisał na Twitterze.

Niestety, osoby LGBT+ nie mogą przez 15 minut upamiętnić zmarłej członkini swojej społeczności - pokojowe wydarzenie zostało zaatakowane. Flaga🏳️‍🌈 zniszczona, fotograf uderzony w glowę, musiała interweniować Policja. Wielcy faceci rzucili się na 15-letnie dziewczyny. Brak słów... pic.twitter.com/wAhy4ZrSIb — Marek Szolc (@MarekSzolc) May 24, 2019

Podarta flaga i przepychanki

Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać to, do czego doszło na kładce pieszo-rowerowej pod mostem Łazienkowskim w ostatni piątek. Całe wydarzenie zarejestrowała kamera umieszczona na dronie.

Na pierwszych ujęciach z oddali widać most i zgromadzonych na nim ludzi. Większość z nich stoi na chodniku (górna część mostu). Przez barierkę przewiesili wielką tęczową flagę. Na kładce pieszo-rowerowej, która znajduje się pod jezdnią, stoi kilka osób. Przejeżdżają tamtędy rowerzyści.

Na filmie widać, że w pewnym momencie do flagi zbliża się mężczyzna. Zaczyna ją szarpać. Dwie inne osoby usiłują mu w tym przeszkodzić. Ludzie stojący na górze zaczynają wciągać flagę. Ich starania idą jednak na marne. Mężczyźnie udaje się oderwać od flagi kilkumetrowy pas materiału i wyrzucić go za barierkę.

Jak mówi organizator wydarzenia, flaga była symboliczna. - To historyczna flaga stowarzyszenia Lambda, która miała dziury po flarach rzucanych w nas podczas Marszu Równości w Lublinie w 2018 - wyjaśnia Staszewski w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

"Uderzył pięścią w twarz"

To jednak nie koniec. Z nagrania wynika, że później mężczyzna wdaje się w dyskusję z osobami, które zatrzymały się na widok zdarzenia. Na filmie widać, że dochodzi do przepychanek. Nawet, gdy wraz z drugim mężczyzną zaczyna odchodzić, zaczepia jeszcze kilka osób.

- Mężczyzna w bluzie moro pobił kilka osób. Uderzył pięścią w twarz naszego fotografa. To on był osobą, która miała najbardziej widoczne obrażenia - twierdzi Staszewski w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

I przekonuje, że incydent na kładce nie był jedynym. Relacjonuje, że po około 20 minutach do tłumu na moście podeszła grupka mężczyzn. - Osoby trzymające flagę zaczęły być szarpane, dziewczyny trzymające flagę zostały zaatakowane przez jednego z mężczyzn - relacjonuje Staszewski. I dodaje, że dopiero po chwili mężczyzna odpuścił i uciekł.

Dwa zawiadomienia

Na miejsce przyjechała policja. - Funkcjonariusze zjawili się dopiero 40 minut po naszym telefonie - zaznacza organizator happeningu.

Policjanci wylegitymowali osoby zakłócające zgromadzenie oraz jego uczestników. - Jedna z osób przez pewien czas była zakuta w kajdanki. To mężczyzna, który był agresywny. Gdy uspokoił się został wylegitymowany i wypuszczony - relacjonuje Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej policji.

Uczestnicy zgromadzenia zgłosili się później na komendę policji. - W tej sprawie przyjęliśmy dwa zawiadomienia. Jedno dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej mężczyzny - fotoreportera, który był obecny podczas tego zdarzenia. Drugie dotyczy zniszczenia flagi - mówi Szumiata.

Policja sprawdza teraz nagrania z monitoringu. Trwają poszukiwania sprawców. - Dotychczas żadna z osób nie została zatrzymana - dodaje Szumiata.

"Przepraszam"

Zmarła Milo jako wolontariuszka współpracowała z Grupą Stonewall wspierającą osoby LGBT+. O jej odejściu członkowie poinformowali w mediach społecznościowych. Jak zaznaczają, ich post dotarł do ponad 1,7 miliona odbiorców. Wywołał też ogromne poruszenie i kilka tysięcy komentarzy.

"Dzisiaj potwierdziła się wstrząsająca informacja o śmierci naszej wolontariuszki. 6 maja Milo skoczyła z mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Jej ciało znaleziono przedwczoraj. Dzisiaj przyjaciele potwierdzili jej tożsamość. Słowa nie są w stanie wyrazić tego, jak się czujemy" - czytamy we wpisie opublikowanym 17 maja.

Dalej przytoczony został jeden z jej ostatnich wpisów na Facebooku. "Mam dość ludzi (psychologów, lekarzy, terapeutów) mówiących mi, że nie mogę być tym, kim jestem, bo wyglądam w nieodpowiedni sposób. Traktujących mnie, jakbym to wszystko wymyśliła i potrzebowała papierów, aby to udowodnić. Przywiązujących większą wagę do tego, jak wyglądam, niż do tego, jak się czuję" - pisała Milo.

Dodała, że ma dość osób mówiących, że "może powinna przestać próbować być sobą i zaczekać, aż inni lekarze i terapeuci zdecydują, że już może".

"Czasem to daje mi więcej siły do walki. Czasem sprawia, że chcę zakończyć swoje życie tu i teraz. Czasami sprawia, że po prostu chce mi się płakać. Chciałabym widzieć na horyzoncie jakąś nadzieję. Chciałabym usłyszeć coś innego niż 'kiedyś w końcu będzie lepiej'. Chciałabym żyć pełnią życia już dzisiaj, w tym momencie" - cytuje Milo Grupa Stonewall.

W dniu śmierci Milo zamieściła ostatni wpis. Napisała: "przepraszam".

"Nigdy nie jesteście sami ze swoimi problemami"

Przedstawiciele Grupy Stonewall zaznaczają, że przytoczone słowa Milo najlepiej oddają to, jak codziennie czuje się wiele osób transpłciowych w Polsce i na świecie.

"Nie umiemy napisać lepszego komentarza. Napiszemy tylko jedno - nigdy, przenigdy nie jesteście sami ze swoimi problemami. Zawsze jest ktoś, kto może Wam pomóc. Znajdźcie lokalną organizację LGBT+ i zapytajcie o psychologa znającego się na rzeczy. Wiele organizacji ma w swojej ofercie darmowe konsultacje psychologiczne. Skorzystajcie z nich. Jeśli w Waszym otoczeniu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, reagujcie. Nie pozwólcie, aby ta osoba porzuciła nadzieję" - apelują.

kk/ran