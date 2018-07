Informacje

W ramach piątej edycji budżetu obywatelskiego w stolicy zrealizowanych zostanie 850 pomysłów mieszkańców. Zwycięskie projekty ogłoszono w czwartek. Niepokoić może fakt, że w głosowaniu wzięło udział o blisko 30 tysięcy osób mniej niż rok temu.



W tej edycji budżetu zagłosowało 89 807 osób, czyli zaledwie około pięć procent uprawnionych. Dla porównania rok temu głosowało ponad 117 tysięcy mieszkańców (prawie siedem procent). Skąd ten spadek?

"Nie budzi takich emocji"

- W innych dużych miastach Polski również spada liczba głosujących. To był piąta edycja budżetu partycypacyjnego, nie jest już nowością jak na początku. Mieszkańcy przyzwyczaili się już do tego mechanizmu i nie budzi już takich emocji - mówi Justyna Piwko z Centrum Komunikacji Społecznej. Przeprowadziliśmy też badania wskazujące, że 80 procent osób słyszało o samym budżecie partycypacyjnym – dodaje.

Jak zaznacza, po tej edycji urzędnicy mają zamiar przeanalizować, co się działo i wypracować zmiany, żeby budżet "jak najbardziej odpowiadał na potrzeby mieszkańców". - Budżet zwiększył aktywność warszawiaków. Obserwujemy to po osobach, które zgłaszają projekty i uczestniczą w zespołach dzielnicowych - dodaje Piwko.

Zielony chodnik

Wśród tegorocznych projektów było bardzo wiele dotyczących stawiania ławek, koszy na śmieci, sadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Nie brakowało też propozycji organizowania grupowych aktywności i doposażania dzielnicowych bibliotek. Takie propozycje zostaną zrealizowane w zdecydowanej większości dzielnic - m.in. na Białołęce, Bielanach, Mokotowie, Ochocie i na Pradze.

Propozycją, na którą oddano w tym roku najwięcej głosów, jest stworzenie "zielonego chodnika między Saską Kępą a Gocławiem". Poparło ją 3390 osób.





Pchli targ

Na Bemowie w ramach budżetu partycypacyjnego ma powstać m.in. kino plenerowe. Głosujący zadecydowali też, że zostanie przebudowany plac zabaw w Lesie Bemowskim. Miłośnicy street workoutu (ćwiczeń miejskich) dostaną specjalne drążki do uprawiania sportu przy ul. Żołnierzy Wyklętych. Obok mają być ustawione drewniane leżaki.Na Białołęce powstanie m.in. tężnia solankowa w Parku Picassa. Mieszkańcy chcą też strefy sportu nad Wisłą i przejścia dla pieszych na ul. Juranda ze Spychowa.

Na Sadybie będzie organizowany pchli targ - tak zdecydowali mieszkańcy Mokotowa. W tej dzielnicy ma także powstać sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim. Oprócz tego będzie ścianka wspinaczkowa, wakacyjne kino plenerowe na Sielcach, a także ścieżka rowerowa wzdłuż al. Lotników.



Mieszkańcy Ochoty swoje głosy oddali m.in. na projekty "Chrońmy stare drzewa Ochoty" i "Mam Ochotę wyjść, mam ławki". Poza tym na wielu podwórkach i placach staną latarnie, a na placu Baśniowym powstanie wielofunkcyjne boisko.



Mieszkańcy Pragi z kolei postawili na pomoc dla bezdomnych zwierząt. Będą tam też organizowane zajęcia z robotyki z wykorzystaniem klocków lego, a także zmodernizowane mostki na Kanale Gocławskim od ul. Fieldorfa do ul. Rechniewskiego.





Świąteczna iluminacja

W Śródmieściu powstanie m.in. połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego i mostu Poniatowskiego dla ruchu rowerowego. Mieszkańcy zdecydowali też o możliwości jazdy rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych i o zasadzeniu żonkili na Muranowie. Na Starym Mieście wydawane będą obiady dla potrzebujących.

Ursynowskie parki i place zabaw wzbogacą się w trampoliny ziemne. Mają tam także powstać szlak rowerowy, kino pod chmurką, a al. KEN w okresie świąt Bożego Narodzenia zabłyśnie "świąteczną iluminacją z prawdziwego zdarzenia". Mieszkańcy tej dzielnicy będą też mogli wybrać się na niedzielny targ zdrowej żywności na parkingu przy ratuszu. Targ będzie organizowany wiosną, latem i jesienią.



W Wilanowie natomiast powstaną kraina zabawek i "park pokoleń". Wybrane ulice zyskają monitoring. Zimą zaś ulice w Wilanowie Wysokim zostaną ozdobione świąteczną iluminacją.



W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego najaktywniejsi byli mieszkańcy Białołęki, Mokotowa i Wilanowa. To w tych dzielnicach oddano najwięcej głosów na zaproponowane pomysły. Najwięcej pomysłów (83) zostanie zrealizowanych na Bielanach. W Wesołej natomiast będzie ich najmniej - 13.



W tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy zgłosili 2433 projekty. Do głosowania zakwalifikowano 1628. Zrealizowanych będzie 850 projektów. Ich wartość to niemal 63 mln zł - poinformował stołeczny ratusz.

95 proc. głosów oddanych przez mieszkańców stolicy wpłynęło do ratusza drogą elektroniczną. 61 proc. głosujących to kobiety. Największe zainteresowanie głosowaniem wykazały osoby w wieku 35-44 lata.



Pełna lista projektów, które będą zrealizowane w 2019 r., będzie dostępna na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.



W ubiegłym roku w ramach IV budżetu partycypacyjnego warszawiacy zgłosili prawie 2,9 tys. projektów, z czego wcielonych w życie ma zostać 881. Z pierwszej edycji zrealizowano 97 proc. zakwalifikowanych pomysłów, z drugiej – 93 proc., a z trzeciej – 86 proc. Czwarta edycja jest realizowana - informuje stołeczny ratusz.

