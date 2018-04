Targowa: gwałtowane hamowanie, utrudnienia na torach

Informacje

1/6 Utrudnienia na Pradze fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/6 Utrudnienia na Pradze fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/6 Utrudnienia na Pradze fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/6 Utrudnienia na Pradze fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 5/6 Utrudnienia na Pradze fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 6/6 Utrudnienia na Pradze fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl











Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Targowej z Kijowską.

Ulice Kumulacja zdarzeń na Trasie Łazienkowskiej Z dużymi utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy jadący Trasą Łazienkowską w kierunku Pragi. Na moście doszło do zderzenia dwóch samochodów... WIĘCEJ »

- Z relacji motorniczego składu linii 6 wynika, że musiał awaryjnie hamować, bo przejechał przed nim radiowóz na sygnałach – relacjonował Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl.

I dodał, że matka i dziecko z tramwaju zostali przebadani przez pogotowie na miejscu.

Były utrudnienia

Zarząd Transportu Miejskiego informował, że wstrzymany był ruch na torach od Kijowskiej do placu Wileńskiego.

Tramwaje kierowane były na objazdy:

3, 6

GOCŁAWEK - ... - Targowa - Kijowska - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA),

13

KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA - ... - Kijowska - Targowa - al. Zieleniecka - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - Towarowa - Okopowa - al. Solidarności - ... - CM. WOLSKI

25

BANACHA - ... - Targowa - Kijowska - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA),

26

WIATRACZNA - ... - Zamoyskiego - al. Zieleniecka - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - Towarowa - Okopowa - al. Solidarności - ... - OS. GÓRCZEWSKA,

28

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa - al. Zieleniecka - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - Towarowa - Okopowa - al. Jana Pawła II - ... - OS. GÓRCZEWSKA.

ZOBACZ TEŻ: KARETKA NA BOKU NA PLACU TRZECH KRZYŻY:





ran