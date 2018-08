Tam, skąd przyszedł rozkaz, przed pomnikiem i w muzeum. Obchody rocznicy Powstania

Informacje

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. Od rana w Warszawie trwają uroczystości upamiętniające zryw.

11. 40 W godzinę "W" zatrzymają się też pojazdy komunikacji miejskiej.

"Motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego zatrzymają wtedy prowadzone przez siebie pojazdy. Uczynią to również maszyniści metra. Prowadzący tramwaje i autobusy na około minutę włączą także sygnały dźwiękowe" – informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

11.05 Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przy tablicy upamiętniającej 70 Polaków zamordowanych na warszawskiej Woli.

- To miejsce jest symbolem cierpienia ludności cywilnej Warszawy, jednym z symboli nieprawdopodobnego bestialstwa, z jakim Niemcy potraktowali Warszawę, ludność cywilną Warszawy – powiedział Duda.

- Wspominamy to i składamy dzisiaj hołd nie tylko tym, którzy walczyli w powstaniu warszawskim, ale także tym, którzy w tym powstaniu ucierpieli, którzy w trakcie powstania i po nim zginęli zamordowani bestialsko przez Niemców dlatego tylko, że byli Polakami – dodał prezydent.

Tablica pod którą kwiaty złożył prezydent upamiętnia ofiary masakry dokonanej przez Niemców w ostatniej fazie rzezi Woli - około 9–11 sierpnia 1944 niemieccy żandarmi wyciągnęli z tłumu wysiedlanej ludności Warszawy ok. 100 Polaków – starców, osoby niepełnosprawne, dzieci, kobiety w ciąży. Zamknięto ich w domu przy ul. Bema 54, a budynek został oznaczony flagą Czerwonego Krzyża.

Dom został następnie podpalony, a wszyscy znajdujący się tam ludzie zginęli.

Andrzej Duda składa kwiaty przy tablicy upamiętniającej zamordowanych na Woli fot. PAP/Radek Pietruszka

11.00 Rozpoczął się tradycyjny Marsz Mokotowa. Jego uczestnicy przejdą ulicą Puławską do ulicy Dworkowej.

Marsz Mokotowa fot. PAP/Paweł Supernak

10.50 W 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy muszą się liczyć z utrudnieniami na ulicach. Wiele autobusów i tramwajów skierowano na objazdy. Miasto uruchomiło dodatkowe linie na cmentarze.

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, od środy 1 sierpnia od godziny 13 do 5 sierpnia uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe: 912, 922, 944, 970 i 980, które będą jeździły na cmentarze.

10.30 Rafał Trzaskowski złożył kwiaty na grobie gen. Komorowskiego na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. W złożeniu wieńców uczestniczył również syn generała - Adam Komorowski. Wcześniej Trzaskowski odwiedził groby rodzinne.

Kandydat na prezydenta stolicy podkreślił, że jest to dla niego wyjątkowy dzień. - To jest wyjątkowy dzień dla nas wszystkich i dla mnie osobiście, ponieważ brat mojej mamy zginął w pierwszej godzinie Powstania Warszawskiego, siostra mojej mamy również walczyła w powstaniu - zaznaczył.

Dzień rozpocząłem od złożenia kwiatów na grobach powstańczych brata i siostry mojej mamy oraz dowódcy AK gen. "Bora" Komorowskiego. Rocznica Powstania to zawsze był dzień, który łączył wszystkich warszawiaków. #PowstanieWarszawskie #PW1944 #pamiętamy pic.twitter.com/1gEmOcDwB0 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 1 sierpnia 2018

10.15 Premier Mateusz Morawiecki: podjąłem decyzję, by zwiększyć dwukrotnie fundusz wsparcia dla powstańców, żołnierzy AK, żołnierzy wyklętych, a także by groby m.in. powstańców warszawskich, które nie mają już opiekunów, były utrzymywane przez państwo.

- Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie. Ważne jest nie tylko dokąd idziemy, ale też skąd przychodzimy. Czy bylibyśmy w tym miejscu bez naszych bohaterów tamtych czasów, bez 16 tys. osób, 16 tys. nazwisk, które tutaj zostały umieszczone na murze? Nie, nie byłoby nas tutaj dzisiaj - mówił premier w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Morawiecki podkreślił, że obecne pokolenia zawdzięczają to, gdzie dzisiaj są i jak mogą kształtować swoją rzeczywistość, pokoleniom, które były przed nami. - Budując fundament pod silniejszą Polskę musimy o tym pamiętać - podkreślił premier.

Szef rządu powiedział, że podjął decyzję o tym, by "zmienić regulacje ustawy - jeżeli parlament to zaakceptuje - żeby dokonać możliwie pełnej kwerendy, inwentaryzacji wszystkich grobów i z czasów II apokalipsy i wcześniejszych, z XIX wieku, które już zanikają w naszej pamięci i w leśnych ostępach".

- Chciałem wyrazić wdzięczność panu premierowi za zajęcie takiego stanowiska. Mówię w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i w imieniu powstańców jako, że jestem też powstańcem. Do tej pory gestia grobów to jest wojewoda, który albo ma pieniądze albo nie ma. (...) Uważam, że ustawowe nadanie opieki państwu (nad grobami ) (...) uważam, że jeżeli przejmie to IPN, to jest to załatwienie sprawy" - powiedział Żukowski, który towarzyszył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w środowej wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego.

- My jesteśmy u kresu sił, nie mówiąc o środkach finansowych jakie należy wykładać, jeżeli się chce remontować, czy konserwować istniejące groby. Panie premierze serdeczne dzięki za inicjatywę i za zamiar przeprowadzenia zamysłu przez ustawę - dodał Żukowski.

10.05 Rozpoczęły się uroczystości przy pomniku "Mokotów Walczący - 1944" w Parku Dreszera.

- Kiedy padają pytania, wczoraj i dziś, co ja sądzę o dniu 1 sierpnia, to powtarzam wszystkim, że dzień 1 sierpnia to jest dzień wspomnień. Wspomnień o tym, co było 74 lata temu - powiedział Eugeniusz Tyrajski "Sęk", którego powstańcze losy przypomniano na uroczystości. Obecnie reprezentuje on środowisko pułku AK "Baszta" i innych mokotowskich oddziałów powstańczych, jest także wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich.

- Dla nas pamięć o powstaniu ma ogromne znaczenie, dlatego ja przytaczam tutaj często taki wierszyk: Wszystko na świecie przemija powoli, i pamięć o szczęściu i o tym, co boli. Wszystko przemija, tak chce przeznaczenie. Jedno tylko zostaje - wspomnienie - dodał Tyrajski.

W uroczystości na Mokotowie biorą udział powstańcy warszawscy i weterani II wojny światowej, żołnierze AK i innych polskich formacji zbrojnych.

W tym samym czasie kwiaty przed dzwonem "Montera" oraz tablicą pamiątkową poświęconą śp. prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu przy Muzeum Powstania Warszawskiego złożył premier Mateusz Morawiecki.

10.00 "Oddajmy hołd bohaterom walk, uczcijmy pamięć dziesiątek tysięcy cywilnych ofiar. Zatrzymajmy się 1 sierpnia o godzinie 17.00" – zaapelowała na Twitterze Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent Warszawy.

W tym roku uczcimy 74. rocznicę wybuchu #PowstanieWarszawskie. Oddajmy hołd bohaterom walk, uczcijmy pamięć dziesiątek tysięcy cywilnych ofiar. Zatrzymajmy się 1 sierpnia o godzinie 17.00. #Pamiętamy #PW1944 @warszawa pic.twitter.com/LFuYCj2CVD — Hanna Gronkiewicz (@hannagw) 31 lipca 2018

9.50 Rocznicę wybuchu powstańczego zrywu uczci środowisko wodniaków. Zaplanowano rejs po Wiśle szklakiem miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim, zrzucenie w godz. "W" wieńca w nurt rzeczny oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Porcie Czerniakowskim.

- Uroczysty rejs 1 sierpnia to wspólne przedsięwzięcie ludzi, którzy pływają po Wiśle. W tym rejsie biorą udział bardzo różne jednostki - od malutkich łódeczek, kajaków przez łodzie motorowe, szkuty - po te największe jednostki. W tym roku mamy stosunkowo dobry stan rzeki, więc liczymy, że wezmą udział również te największe jednostki warszawskie, czyli statki spacerowe, które na co dzień pływają i wożą turystów - opowiadał Robert Jankowski, prezes zarządu Fundacji Rok Rzeki Wisły organizującej rejs.

Jak zaznaczył, rejs jest poświęcony walczącym żołnierzom, jak i tym, którzy próbowali się przez Wisłę przedostać i im pomóc, ludności cywilnej, mieszkańcom Warszawy, którzy ginęli nad Wisłą, a także w jej nurtach.

9.07 - Mieszkańcy, kombatanci i politycy spotkali się przy Filtrowej 68. To tu podpisano rozkaz rozpoczynający Powstanie Warszawskie. Odśpiewano hymn, później głos zabrała Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca rady miasta.

- Wszyscy państwo doskonale wiecie, że jest bardzo wiele zdań na temat rozkazu. Myślę, że nie dobrze jest jak wypowiadają się osoby, które nie znają historii, nie mają wiedzy - mówiła.

Z kolei burmistrz Ochoty Katarzyna Łęgiewicz mówiła, że jesteśmy winni podziękowania powstańcom.

- Powstanie Warszawskie nie było obłędem. Było dokładnie walką z obłędem narzuconym Europie i Polsce, przez niemiecką trzecią rzeszę, która w porozumieniu z Sowietami rozpoczęła II wojnę światową – powiedział Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zebrani złożyli równie kwiaty pod tablicą upamiętniającą wydanie rozkazu.

Cały dzień uroczystości

Wiązanki kwiatów zostaną złożone także złożone przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota" przy Al. Ujazdowskich, a następnie uroczystości odbędą się przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przed Sejmem. Weźmie w nich udział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk.

Popołudniową część obchodów zainauguruje złożenie m.in. przez premiera Morawieckiego kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela "Montera" na Wojskowych Powązkach.

Godzina "W"

Godzina 17, o której wybuchło powstanie, zostanie uczczona z udziałem przedstawicieli władz, m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, kombatantów przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach.

O godzinie "W" na minutę uruchomione zostaną syreny alarmowe wojewódzkiego i miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Wspierać będą je syreny ręczne na Mokotowie, Pradze Północ i Południe, Powązkach, Ursynowie, w Śródmieściu, Wilanowie i we Włochach.

Wieczorem zaplanowano złożenie wieńców i wspólną modlitwę przed pomnikiem "Polegli-Niepokonani" na Cmentarzu Powstańców Warszawy. O godz. 21 podczas uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego rozpalone zostanie Ognisko Pamięci.

W środowych obchodach wezmą udział kandydaci na prezydenta Warszawy, m.in. Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska PO-Nowoczesna) oraz b. wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.

Obchody rocznicy zaplanowano także w innych miastach Polski, m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu.

Następne zaplanowane uroczystości odbędą się 5 sierpnia. Tego dnia upamiętnione zostanie zdobycie przez batalion "Zośka" obozu "Gęsiówka", a następnie hołd ludności cywilnej Woli oddany zostanie przy pomniku Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944. Ten dzień zakończy się marszem pamięci.

Całe obchody rocznicy powstania zakończy zgaszenie ognia na Kopcu Powstania Warszawskiego 2 października, w dniu kapitulacji.

Straty były ogromne

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące - do 2 października. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród cywili były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta. Warszawa po powstaniu została niemal całkowicie spalona i zburzona.

