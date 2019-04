Taksówkarze zjeżdżają się na protest

Informacje

Taksówkarze zmierzają do Warszawy na poniedziałkowy protest. Na drogach dojazdowych do stolicy są poważne utrudnienia. Najgorzej mają kierowcy jadący do centrum autostradą A2.

Choć taksówkarze zaplanowali główną zbiórkę na godzinę 10, skutki zapowiadanego przez nich protestu są widoczne od samego rana. Udział w proteście zapowiedzieli przedstawiciele tego zawodu z całej Polski.

Duży korek utworzył się na autostradzie A2. Utrudnienia czekały kierowców jadących w stronę Warszawy. Zwolnić musieli jeszcze przed węzłem Grodzisk Mazowiecki. Zator rozluźniał się dopiero po kilkunastu kilometrach, przed węzłem Konotopa.

Taksówkarze zajmowali prawy pas ruchu, jadąc z prędkością około 40 km/h. Przemieszczali się w kierunku centrum miasta. Ruch innych samochodów odbywał się pozostałymi pasami.

Utrudnienia na S2 i S8

Zwolnić musieli też kierowcy na trasie S2, między węzłami Konotopa i Warszawa Południe. Taksówkarze poruszali się jezdnią w kierunku Puławskiej.

GDDKiA ostrzegała też przed utrudnieniami na trasie S8 między węzłami Zielonka i Łabiszyńska. Korek tworzył się na jezdni w kierunku Poznania.

Kolumna taksówkarzy poruszała się też drogą krajową numer 7. Utrudnienia zaczynały się w okolicy Łomianek, na jezdni w kierunku Warszawy. Stamtąd pojazdy w wolnym tempie zmierzają w stronę Torwaru. Korek na Wisłostradzie sięga już mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Taksówkarze na trasie S8 fot. GDDKiA / Twitter

Kolizja w trakcie przejazdu kolumny

Podczas przejazdu kolumny taksówkarzy na Wisłostradzie doszło do kolizji. Dwa samochody zderzyły się na wysokości mostu Gdańskiego.

- Kobieta kierująca oplem wjechała w tył taksówki, lekko uszkadzając jej zderzak - relacjonował Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl

I dodał, że nie spowodowało to większych utrudnień w ruchu, ponieważ oba auta zjechały zaraz na pobocze.

1/3 Kolizja podczas przejazdu kolumny taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/3 Kolizja podczas przejazdu kolumny taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/3 Kolizja podczas przejazdu kolumny taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl





"Około tysiąca pojazdów"

Stołeczna policja poinformowała, że będzie podejmować zdecydowane działania, jeśli w trakcie strajku taksówkarzy dojdzie do łamania przepisów ruchu drogowego.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak powiedział PAP, że "niestety należy spodziewać się utrudnień, biorąc pod uwagę liczbę taksówkarzy, którzy w tej chwili biorą udział w proteście w Warszawie". Dodał, że jest to już około tysiąca pojazdów.

- Z naszej strony będziemy prowadzić działania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego. Tam, gdzie będziemy mieć do czynienia z tamowaniem ruchu, podejmiemy stosowne, zdecydowane działania. Jeśli będą łamane przepisy ruchu drogowego czyli dojdzie do wykroczeń, podejmiemy normalne interwencje - podkreślił.

Marczak zaznaczył, że trzeba pamiętać o tym, że liczba pojazdów uczestniczących w strajku jest bardzo duża. Dodał, że jest kilka ważnych punktów i ulic na terenie Warszawy, gdzie pojawiają się większe ilości taksówkarzy.

Zbiórka w czterech punktach

Około godziny 6 taksówkarze mieli spotkać się w czterech wyznaczonych punktach: na parkingu CH Targówek przy Głębockiej, na Błoniach Centrum Olimpijskiego, w okolicy Macro przy Popularnej i przy CH Janki. Tam miały zapaść decyzje o dalszym planie działania. Z przekazywanych przez nich informacji wynika, że w kolumnach będą przemieszczać się w kierunku Torwaru. Tam mają zostawić auta i rozpocząć przemarsz w kierunku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich.

Później uczestnicy protestu przejdą przed Ministerstwo Sprawiedliwości. Kolejne kroki skierują przed Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Potem protestujący przejdą na plac Trzech Krzyży, przed Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Trasa przemarszu



Poniedziałkowe zgromadzenie ma zakończyć się około godziny 17. Taksówkarze odgrażają się, że protesty będą trwać do skutku, nawet przez kilka dni, do odwołania.

kk/PAP/pm