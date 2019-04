Informacje

Głośny protest taksówkarzy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Kierowcy protestują pod hasłem "Stop Nielegalnym Przewozom". Wcześniej ich przejazd ulicami Warszawy spowodował znaczne utrudnienia w ruchu.

Około godziny 11 taksówkarze rozpoczęli przemarsz. Z parkingu przed Torwarem skierowali się w stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przeszli Łazienkowską, Myśliwiecką i Górnośląską do Alej Ujazdowskich.



- To jest nasz ostatni krzyk rozpaczy. Chcielibyśmy, żeby wszyscy przestrzegali tych samych przepisów - powiedział Krzysztof Wypych, kierowca z trzydziestoletnim stażem jednej z korporacji taksówkarskich.

Pod kancelarią taksówkarze używają głośnych wuwuzeli, skandują "Nic o nas bez nas" i wznoszą transparenty, wśród których pojawiają się hasła: "Rząd nas sprzedał za dolary", "Prawo powinno obowiązywać wszystkich" czy "Taksówkarze was rozliczą. Niedługo wybory".

Powodem ogólnopolskiego protestu organizowanego przez związki zrzeszające taksówkarzy zawodowych są zamiary rządu, który planuje zalegalizować i uregulować ustawą działalność pośredników, takich jak Uber.

O godzinie 14 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii ma się odbyć spotkanie przedstawicieli związków taksówkarzy zawodowych i strony rządowej. - Nie wyjdziemy stamtąd dopóki nasze sprawy nie będą załatwione. Nie będą załatwione? To będziemy protestować do skutku - zapowiedział przewodniczący mazowieckiego NSZZ "Solidarność" Rafał Piotr Jurek.

Jak ostrzegają służby, nieprzejezdne są Aleje Ujazdowskie na odcinku od Ministerstwa Sprawiedliwości do placu Trzech Krzyży.

Korki od rana

Taksówkarze zaplanowali główną zbiórkę przed Torwarem na godzinę 10. Jednak skutki zapowiadanego przez nich protestu były widoczne już wczesnych godzin porannych. Udział w proteście zapowiadali przedstawiciele tego zawodu z całej Polski, którzy przyjechali do Warszawy z różnych stron kraju.

Duży korek utworzył się na autostradzie A2. Utrudnienia czekały kierowców jadących w stronę stolicy. Zwolnić musieli jeszcze przed węzłem Grodzisk Mazowiecki. Zator rozluźniał się dopiero po kilkunastu kilometrach, przed węzłem Konotopa.

Taksówkarze zajmowali prawy pas ruchu, jadąc z prędkością około 40 km/h. Przemieszczali się w kierunku centrum miasta. Ruch innych samochodów odbywał się pozostałymi pasami.

Tak wygląda #A2 na PPO Pruszków i węzeł Pruszków w kierunku Warszawy#GDDKiA pic.twitter.com/guNA96yrN3 — Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) 8 kwietnia 2019

Utrudnienia na S2 i S8

Zwolnić musieli też kierowcy na trasie S2, między węzłami Konotopa i Warszawa Południe. Taksówkarze poruszali się jezdnią w kierunku Puławskiej.

GDDKiA ostrzegała też przed utrudnieniami na trasie S8 między węzłami Zielonka i Łabiszyńska. Korek tworzył się na jezdni w kierunku Poznania.

Kolumna taksówkarzy poruszała się też drogą krajową numer 7. Utrudnienia zaczynały się w okolicy Łomianek, na jezdni w kierunku Warszawy. Stamtąd pojazdy w wolnym tempie zmierzały w stronę Torwaru, powodując korek na Wisłostradzie.

Taksówkarze na trasie S8 fot. GDDKiA / Twitter

Kolizja w trakcie przejazdu kolumny

Podczas przejazdu kolumny taksówkarzy na Wisłostradzie doszło do kolizji. Dwa samochody zderzyły się na wysokości mostu Gdańskiego.

- Kobieta kierująca oplem wjechała w tył taksówki, lekko uszkadzając jej zderzak - relacjonował Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl

I dodał, że nie spowodowało to większych utrudnień w ruchu, ponieważ oba auta zjechały zaraz na pobocze.

1/3 Kolizja podczas przejazdu kolumny taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/3 Kolizja podczas przejazdu kolumny taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/3 Kolizja podczas przejazdu kolumny taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl





Około 900 pojazdów

Stołeczna policja poinformowała, że będzie podejmować zdecydowane działania, jeśli w trakcie strajku taksówkarzy dojdzie do łamania przepisów ruchu drogowego.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak powiedział, że "niestety należy spodziewać się utrudnień, biorąc pod uwagę liczbę taksówkarzy, którzy w tej chwili biorą udział w proteście w Warszawie". W rozmowie z tvnwarszawa.pl poinformował, że na protest przyjechało około 900 pojazdów.

- Z naszej strony będziemy prowadzić działania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego. Tam, gdzie będziemy mieć do czynienia z tamowaniem ruchu, podejmiemy stosowne, zdecydowane działania. Jeśli będą łamane przepisy ruchu drogowego czyli dojdzie do wykroczeń, podejmiemy normalne interwencje - podkreślał przed godziną 10.

Marczak zaznaczył, że trzeba pamiętać o tym, że liczba pojazdów uczestniczących w strajku jest bardzo duża. Dodał, że jest kilka ważnych punktów i ulic na terenie Warszawy, gdzie pojawiają się większe ilości taksówkarzy.

Po godz. 12.30 Marczak przekazał w rozmowie z nami, że policja skieruje przeciwko taksówkarzom około 50 wniosków o ukaranie za sposób, w jaki przemieszczali się ulicami Warszawy. - Tamowanie ruchu to też wykroczenie i zagrożenie dla bezpieczeństwa - podkreślił rzecznik policji.

Zbiórka w czterech punktach

Około godziny 6 taksówkarze spotkali się w czterech wyznaczonych punktach: na parkingu CH Targówek przy Głębockiej, na Błoniach Centrum Olimpijskiego, w okolicy Macro przy Popularnej i przy CH Janki. Tam zapadły decyzje o dalszym planie działania. W kolumnach przemieszczali się oni w kierunku Torwaru. Tam zostawili auta i rozpoczęli przemarsz w kierunku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich.

Uczestnicy protestu planują też przejście przed Ministerstwo Sprawiedliwości. Kolejne kroki mają skierować przed Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Potem protestujący przejdą na plac Trzech Krzyży, przed Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Trasa przemarszu



Poniedziałkowe zgromadzenie ma zakończyć się około godziny 17. Taksówkarze odgrażają się, że protesty będą trwać do skutku, nawet przez kilka dni, do odwołania.

O co chodzi taksówkarzom?

Chodzi przede wszystkim o egzekwowanie obowiązującego prawa transportowego, karnego i skarbowego w transporcie zarobkowym. Nie chodzi tylko o Ubera i podobnych przewoźników, ale również o firmy, które z nimi współpracują. - Są też tak zwani operatorzy, to w rzeczywistości stajnie Augiasza i tutaj służby mają co robić. Zaczynając od fikcyjnego zatrudniania przez te firmy, idąc przez brak szkoleń BHP i brak uregulowań w sprawie dyżurów pracy, na niewypłacanych pensjach kończąc - wyjaśniał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Rafał Piotr Jurek, przewodniczący NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych.

Dodał, że taksówkarze chcą, aby minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński wydał rozkaz służbom, żeby wzięły się za te "stajnie" i zmusiły je do funkcjonowania zgodnie z prawem.



Drugi postulat dotyczy zaprzestania prac nad ustawą, która - w ocenie taksówkarzy - zmierza do legalizacji szarej strefy w przewozie osób. - Chcemy bronić naszego zawodu, zarabiać na tyle godnie, żeby utrzymać rodzinę. Tyle. A jak państwo to zrealizuje, to już nie moja sprawa, bo ja nie jestem specjalistą od układania przepisów i prawa. Przez to wszystko, co się w Polsce dzieje, od trzech lat muszę zajmować się polityką i już mnie to drażni - podsumował przewodniczący Solidarności.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy pośrednicy przewozów działający za pomocą aplikacji mobilnych będą mogli w Polsce działać legalnie, ale będą ograniczały je dodatkowe przepisy.

Według ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, proponowane przez rząd rozwiązania rzeczywiście dopuszczają do realizowania przewozów taksówkowych osoby i firmy, które korzystają z aplikacji mobilnych, ale z drugiej strony zapewniają uczciwą konkurencję na tym rynku i likwidują szarą strefę.

1/11 Taksówkarze przed kancelarią premiera fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/11 Taksówkarze przed kancelarią premiera fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/11 Taksówkarze przed kancelarią premiera fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/11 Protest taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 5/11 Protest taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 6/11 Protest taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 7/11 Protest taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 8/11 Protest taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 9/11 Protest taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 10/11 Protest taksówkarzy fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 11/11 Kolumna taksówkarzy na Wisłostradzie fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl





















kk/PAP/pm