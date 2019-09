Tak wyglądają nowe stacje metra

Informacje

Długo oczekiwany północno-wschodni odcinek II linii metra 13 września uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Mieszkańcy Targówka na podziemną kolejkę czekali ponad trzy lata.

Po wschodniej stronie miasta metro rozbudowano o trzy stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Umowę na budowę z włoską firmą Astaldi podpisano w marcu 2016 roku. Opiewała na ponad miliard złotych.

10 stacji w 20 minut

Prace zakończyły się w maju 2019 roku. W środę, 8 maja pojawiły się ostatnie wpisy w dziennikach budowy stacji Targówek Mieszkaniowy i wentylatorni szlakowej. "Potwierdzam zakończenie prac zgodnie z pozwoleniem. Potwierdzam gotowość do odbioru końcowego" - cytował je ratusz. Natomiast 10 maja przed południem podobne wpisy pojawiły się w dziennikach budowy tuneli szlakowych, pozostałych dwóch wentylatorni oraz stacji Szwedzka i Trocka.

Nowy północno-wschodni odcinek metra obejmuje trasę o długości nieco ponad trzech kilometrów.

Pierwsza stacja na rozbudowanej linii M2 to Szwedzka, zlokalizowana pod ulicą Strzelecką, po wschodniej stronie Stalowej. Jej długość to 135 m.

Środkowa stacja, czyli Targówek Mieszkaniowy wybudowana została pod skrzyżowaniem ulicy Pratulińskiej z Ossowskiego. Po północnej stronie Ossowskiego znajduje się łączący się ze stacją jednokondygnacyjny, podziemny obiekt komory rozjazdów. Całość ma blisko 300 m długości.

Ostatnia ze stacji na rozbudowanym odcinku to Trocka o długości 450 m, do której przynależą tory odstawcze. Zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Pratulińskiej, pod skrzyżowaniem Pratulińskiej i Trockiej.

Przejazd całą linią metra M2 ze stacji Trocka na rondo Daszyńskiego ma potrwać około 20 minut.

Wymieniali się dokumentami

Prace przy nowych stacjach II linii metra zostały ukończone w maju 2019 roku, jednak już w styczniu tego roku reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz przejechał z kamerą nowym odcinkiem metra.

W czerwcu przeprowadzona została próba ewakuacji przez strażaków, mająca być jednym z ostatnich testów w ramach procesu odbiorów.

Na ostateczną decyzję w sprawie odbioru miasto musiało jednak czekać przez kolejne trzy miesiące, bo metro i wojewoda wymieniali się pismami. Tuż po zakończeniu prac w maju, wykonawca, czyli włoska firma Astaldi przekazała ratuszowi komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury końcowych odbiorów inwestycji. Odpowiadało za nie Metro Warszawskie, które jest inwestorem zastępczym.

Na początku lipca wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poprosił jednak o uzupełnienie dokumentacji, ponieważ dopatrzył się braków i nieścisłości w dokumentach dotyczących wszystkich trzech stacji i jednej wentylatorni na Targówku. Dotyczyły one między innymi: oświadczeń kierowników budowy, protokołów badań i sprawdzeń, rysunków w projekcie budowlanym zawierających zmiany wprowadzone podczas realizacji inwestycji.

Pasażerowie mogą korzystać od 15 września

Na początku sierpnia informowaliśmy, że pracownicy Metra Warszawskiego, w tym dyżurni, ochrona i służby technicznie codziennie stawiają się do pracy na gotowych stacjach, jednak niewiele z tego wynikało, bo trzy nowe stacje nie były formalnie oddane do użytku, a więc nie mogli korzystać z nich pasażerowie.

5 września pociągi przejechały wreszcie po całej trasie, co miało być elementem szkolenia maszynistów i testem służącym do ostatnich korekt rozkładu. Osiem dni później ostatecznie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a pasażerowie pierwszy raz wsiądą do nowej kolejki w niedzielę, 15 września.

Cała druga linia metra ma powstać przed 2023 rokiem. Wszystkie odcinki M2 obecnie są w budowie lub trwa postępowanie zmierzające do podpisania umów z wykonawcami.

W związku z uruchomieniem trzech nowych stacji M2, zmianom ulegnie kursowanie autobusów komunikacji miejskiej, o czym informowaliśmy na tvnwarszawa.pl.

ab/r