Tak przywitaliśmy 2019 rok

Wielkie odliczanie, a potem wybuch radości - Polacy powitali 2019 rok. Na warszawskim placu Bankowym bawiły się setki osób z całego kraju. Ulice wielu innych polskich miast również wypełnione były roztańczonymi tłumami.

Największe gwiazdy polskiej muzyki, zagraniczne przeboje i tłumy osób z całej Polski. W Warszawie, na placu Bankowym od godziny 19 - mimo temperatury zbliżonej do zera - nieustannie trwała zabawa. W tym roku zamiast fajerwerków występom towarzyszył pokaz laserów. Na scenie wystąpili polscy artyści, w tym między innymi Bajm, Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska, Andrzej Piaseczny, Wilki, Anna Wyszkoni, Natalia Nykiel, Sarsa, Sound'n'Grace, Blue Cafe, Izabela Trojanowska, Małgorzata Ostrowska oraz Wilki. W repertuarze nie zabrakło znanych zagranicznych przebojów.

- Ludzie dają mi coś takiego, że chce się biegać, chce się szaleć - mówiła w rozmowie z reporterem TVN24 piosenkarka Agnieszka Chylińska. - Nie ma co ukrywać, że nie robi się muzyki do szuflady. W przyszłym roku będę świętowała 25-lecie na scenie, to niezwykłe, że chcą tej Agnieszki Chylińskiej, bardzo jestem za to wdzięczna - podkreślała.

Chylińska: uwielbiam ludzi, dzięki nim dzieje się wszystko dobre w moim życiuTVN24

W ostatnich minutach 2018 roku do mieszkańców zwróciła się wiceprezydent miasta Renata Kaznowska. - Warszawianki i warszawiacy. Warszawa jest piękna, barwna, kolorowa, otwarta dla wszystkich i silna. Silna, siłą państwa, mieszkańców Warszawy. Bardzo wam za to dziękuję. Życzmy sobie, żeby taką pozostała. Życzę wam zdrowia, bo jest najważniejsze. I szczęścia, bo szczęście przenosi góry! I żeby 2019 był rokiem spełnionych marzeń - życzyła wiceprezydent.

"Warszawa jest piękna, barwna, kolorowa, otwarta dla wszystkich". Życzenia od wiceprezydent TVN24

- Jest super, nie spodziewaliśmy się takich tłumów - mówiła jedna z kobiet podczas warszawskiego sylwestra. Tej nocy bawiły się na nim osoby z całej Polski. - Świętujemy radość nad radości i to, że nowy rok przyniesie wszystko, co najlepsze - dodają inni, którzy w tym roku wybrali Warszawę na miejsce sylwestrowej fety.

"Mega pozytywnie". Warszawski plac Bankowy przed północą TVN24

W Łodzi świętowano nietypowo, bo w tramwaju. Bal na torach przyciągnął ludzi, którzy wypełnili cały wagon. - Jest fajnie, jest inaczej - komentowali uczestnicy zabawy. - Dobre towarzystwo, ale nietypowy lokal. Nie klub czy domówka, ale tramwaj. Coś oryginalnego, co można zapamiętać i opowiadać cały rok - dodawali

Sposób na Sylwestra. W Łodzi świętują w tramwaju TVN24

Pomysłów na spędzenie sylwestrowej nocy nie brakuje. Reporter TVN24 odwiedził kopalnię soli w Bochni (woj. małopolskie), która na jedną noc zmieniła się w taneczny parkiet. Na gości - 250 metrów pod ziemią - czekała specjalnie zaaranżowana sala, parkiet i kasyno.

Sylwester 250 metrów pod ziemią. W Bochni można świętować w kopalni soli TVN24

