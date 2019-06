Informacje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała zdjęcia z budowy trasy S17 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Garwolina.

Na zdjęciach zobaczymy wiadukty, które są jeszcze w budowie oraz te, którymi mogą już poruszać się kierowcy.

Są też fotografie z budowy samej jezdni - z miejsc, gdzie jest dopiero wykładany asfalt oraz z tych, gdzie jest już gotowy.

100 kilometrów "ekspresówki"

Od połowy czerwca kierowcy mogą korzystać z odcinka drogi ekspresowej S17 między węzłami Skrudki i Kurów (na naszej mapie zaznaczony na zielono). Kierowcy samochodów osobowych pokonają go w około siedem minut. Płynnie łączy się z funkcjonująca już trasą Kurów Zachód - Lublin.

Oddana do użytku droga to pierwszy fragment z około 100 kilometrów "ekspresówki" na trasie Lublin - Warszawa budowanej od węzła Kurów Zachód do miejscowości Zakręt (z wyłączeniem obwodnicy Garwolina, która działa już od ponad dekady). Od Kurowa na południe do miejscowości Piaski funkcjonuje już 70-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17, obejmujący też obwodnicę Lublina.

Trasa S17 między Warszawą a Lublinem fot. tvnwarszawa.pl

Wkrótce otworzą kolejne odcinki

Jeszcze w tym roku mają być oddane do użytku kolejne odcinki nowej drogi. Ponad 20-kilometrowy odcinek od węzła Skrudki do granicy województw lubelskiego i mazowieckiego ma być gotowy przed końcem wakacji. Budowa trasy przebiega tu przez trudne geologicznie tereny rzecznych dolin. Nowa droga omijać będzie od wschodu miejscowość Ryki. Natomiast pod koniec czerwca kierowcy będą mogli pojechać nową S17 na dwóch sąsiadujących odcinkach - od Garwolina do granicy województw.

W czwartym kwartale 2019 r. kierowcy mają korzystać z następnych nowych odcinków S17 - 13 km od obwodnicy Garwolina do obwodnicy Kołbieli i ponad 15 km od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska.

Natomiast sama obwodnica Kołbieli o długości blisko 9 km, według planów ma być gotowa w drugim kwartale 2020 r. Kolejny budowany obecnie fragment trasy to węzeł Lubelska (ok. 3,5 km), czyli skrzyżowanie dróg S17 z A2 i S2. Planowany termin ukończenia to czwarty kwartał 2020 r. Następne 2,5 km drogi S17 to wielopoziomowy węzeł Zakręt, na skrzyżowaniu z krajową "dwójką" i Wschodnią Obwodnicą Warszawy. Planowany termin ukończenia prac to drugi kwartał 2021 r.

Łączne koszty budowy trasy pomiędzy węzłami Zakręt i Kurów Zachód to blisko 4 mld zł. Blisko 2,1 mld zł stanowić będzie dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

S17 biegnie przez Wesołą:

kz,PAP