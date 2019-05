Informacje

Program CPK. Definicja portu lotniczego

Układ dróg startowych, terminali, płyty postojowe oraz stacja kolejowa zintegrowana z terminalem. Tak ma wyglądać Centralny Port Komunikacyjny. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach zaprezentowano schemat koncepcyjny lotniska i związanej z nim infrastruktury.

Informacje Miał przygotować superlotnisko. Zrezygnował Jacek Bartosiak zrezygnował z funkcji prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowała spółka. Bartosiak piastował to stanowisko raptem cztery... WIĘCEJ »

400 uwag

- Dzisiaj ogłosiliśmy schemat koncepcyjny lotniska, definicję projektu. To oznacza wstępny, poddany konsultacjom projekt zawierający układ pasów, układ poszczególnych komponentów, od układów związanych ściśle z potrzebami lotniska po elementy, które wiążą się z obsługą cargo, z obsługą handlingową, czyli z tym wszystkim, co otacza lotnisko - mówił w TVN24 BiS Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu do spraw CPK.

Jak dodał, przedstawiciele różnych branż mieli już możliwość zapoznania się z tym projektem.



- Dostaliśmy bardzo obfitą informację zwrotną, ponad 400 uwag, które dotyczą tego projektu. Będziemy starali się je uwzględnić tak, aby Centralny Port Komunikacyjny był najbardziej dostosowany do potrzeb użytkowników. Bo w sumie o to tu chodzi - wyjaśniał.

Tłumaczył, że definicja projektu "wskazuje kierunek, w którym idziemy, daje punkt odniesienia dla naszych partnerów". - Stąd te 400 uwag. To, co jest istotne z punktu widzenia nas, osób odpowiedzialnych za projekt, może być mniej istotne na przykład z punktu widzenia firm logistycznych, chcących uzyskać na CPK dogodną infrastrukturę cargo. Bez wsłuchiwania się w ten głos, pisząc i rozwijając koncepcję zza biurka, mielibyśmy ryzyko, że miniemy się z oczekiwaniami. A od samego początku deklarowaliśmy, że CPK ma być dochodowe. A żeby tak się stało, musi powstawać we współpracy z użytkownikami - zaznaczył Wild.

Pytany o listę ewentualnych przewoźników, którzy mogliby funkcjonować na CPK, odparł, że jest to przedmiotem uzgodnień. - Punktem wyjścia jest dla nas oczywiście kontakt z LOT-em, naszym naturalnym partnerem strategicznym. LOT przekroczył 50 procent przepustowości na Lotnisku Chopina. Przewidujemy, że na Centralnym Porcie Komunikacyjnym też może zbliżyć się do takiej skali. Ale oczywiście patrzymy też na inne linie lotnicze - zapewnił.

Wild nie chciał mówić o dacie rozpoczęcia budowy portu. - Oczywiście mamy takie szacunki, ale wolałbym teraz nie przedkładać ich opinii publicznej, ponieważ one od razu zaczynają funkcjonować jako pewne obietnice. Rzeczywistość w przygotowywaniu projektu jest dynamiczna. Wolimy niekiedy, aby pewne etapy były przesuwane w tę bądź inną stronę, ponieważ to, co jest dla nas kluczowe, to rentowna inwestycja, która jest dobrze przygotowana i to, żebyśmy nie oszczędzali na czasie przygotowawczym - mówił wiceminister.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK)

LOT może się dołożyć

Podczas panelu w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes LOT-u Rafał Milczarski pytany był, czy spółka jest w stanie partycypować w kosztach budowy nowego lotniska. - Myślę, że tak, bo to zwyczajnie się opłaca. My na każdy projekt spoglądamy z perspektywy biznesowej, musimy mieć konkretny zwrot z inwestycji - powiedział.





Informacje Megalotnisko w Baranowie. Zielone światło od prezydenta Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym - poinformowała w sobotę Kancelaria Prezydenta. Nowe lotnisko być gotowe w... WIĘCEJ »

O projekcie

Zastrzegł jednak, że aby tak się stało, musi zniknąć ryzyko regulacyjne. Jak mówił, chodzi o to, by zniknęła obawa, o "różne czynniki, które miałyby ochotę zablokować budowę tego portu, kierując się różnymi interesami, ale z pewnością nie tym, który dla Polski jest najważniejszy”.- W momencie gdy to ryzyko minie, myślę, że ten projekt będzie znakomitym interesem. Jeśli będę prezesem LOT-u, to będę gorącym orędownikiem tego, by się w ten projekt zaangażować – zadeklarował.

Centralny Port Komunikacyjny - według deklaracji rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym położonym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych i drogowych w całym kraju. Umożliwią one przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny.

W ramach projektu na ok. 3 tys. ha, 37 km na zachód od Warszawy, ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze. Cały projekt CPK powinien być gotowy na przełomie 2027 i 2028.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o tym, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym:

tol