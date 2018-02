Tak ma wyglądać plac zabaw w Parku Kultury w Powsinie

Informacje

Po kortach tenisowych i stołach do gry w przyszedł czas na plac zabaw. Rusza budowa strefy dla najmłodszych w Parku Kultury w Powsinie.

Na początku roku zostały oddane do użytku dwa zadaszone korty tenisowe. Dokonano również wymiany ławek, koszy i stojaków rowerowych, które wypełniły przestrzeń dotąd pozbawionej strefy wypoczynkowej. Dla miłośników tenisa stołowego, piłkarzyków i brydża zaopatrzono park w nowe stoły do gry. Ponadto na terenie parku przybyło wiele miejsc do odpoczynku dzięki postawieniu leżanek i stołów piknikowych.

- Wyposażyliśmy park w elementy małej architektury, na początku roku oddaliśmy mieszkańcom do użytku dwa zmodernizowane korty tenisowe, teraz ruszamy z pracami przy placu zabaw, a przed nami jeszcze modernizacja basenu i placu gier z mini golfem – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Miejsce relaksu dla całej rodziny

Modernizacja placu zabaw zakłada podział terenu na kilka stref funkcjonalnych, które będą dedykowane młodym warszawiakom w różnym przedziale wiekowym. Teren umożliwi dostęp do wszystkich urządzeń dzieciom niepełnosprawnym.

Wyposażenie zostanie całkowicie wymienione. Atrakcje, które się pojawią to m.in. zestawy do wspinaczek, piaskownice, huśtawki, karuzele oraz zjeżdżalnie.

Nawierzchnia, po której będą poruszały się dzieci, będzie zróżnicowana: wokół urządzeń zostanie ułożona głównie z materiałów naturalnych, które zabezpieczą bawiących się przed skutkami ewentualnego upadku. Przejścia będą wykonane z desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne, a przy wejściach na plac pojawi się kostka granitowa. Na przeważającej części terenu zostanie zasiana trawa oraz posadzone krzewy.

W głównej części placu ma pojawić się scena, gdzie będą wystawiane przedstawienia teatralne. Obok znajdzie się przestrzeń wypoczynkowa, w której staną stoły piknikowe oraz źródełko z woda pitną.

W pobliżu powstanie ogród muzyczny wyposażony w ksylofony, bębny i dzwony. Nie zabraknie również przestrzeni do gier podwórkowych. Na skraju placu powstanie ściana i fragment chodnika przeznaczone do rysowania kredą. Wśród nowych atrakcji znajdą się tunele i przejścia wykonane z pędów różnych gatunków wierzb stanowiące żywą architekturę.

W jednej z części parku powstanie siłownia plenerowa oraz pająk złożony z lin. Emocji doda również zabawa na tyrolce.

Na modernizację placu zabaw w Powsinie przeznaczono prawie półtora miliona złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca kwietnia. Nowe atrakcje zostaną udostępnione na początku sezonu letniego.

