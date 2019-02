Informacje

Budynek przy Hrubieszowskiej 9 Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Trwają przygotowania do budowy Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy Hrubieszowskiej. Jest już koncepcja architektoniczna i kosztorys - inwestycja pochłonie około dziesięciu milionów złotych.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich ma powstać na Woli, w sąsiedztwie dawnej barykady, około 150 metrów od Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2017 roku zielone światło dla tej inwestycji dała Rada Warszawy.

Koncepcja architektoniczna

- Mamy takie poczucie, że w związku z tym, że powstańcy nie młodnieją z każdym dniem, nasza potrzeba pomocy im też powinna wzrastać. Stąd pomysł, aby stworzyć szczególne miejsce, gdzie powstańcy będą mogli spędzać swój czas w czasie dnia, gdzie dostaną opiekę medyczną, pożywienie, ale też taką opiekę socjalną i gdzie będą mogli spędzić czas ze sobą - mówiła przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

Teraz nadszedł czas, aby przejść do kolejnej fazy. - Projekt nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Mamy już koncepcję architektoniczną – poinformował burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. - To bardzo potrzebna i ważna dla nas inwestycja, która już za chwilę będzie służyć powstańcom, a na przyszłość będzie siedzibą którejś z miejskiej instytucji kultury związanej z Powstaniem Warszawskim - dodał.

Koncepcja zakłada generalny remont i modernizację dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni 700mkw. Projekt zakłada, że na parterze powstanie między innymi punkt informacyjny, sala klubowa, duży pokój dzienny, kuchnia, jadalnia, zmywalnia i pomieszczenia magazynowe. Na piętrze projektanci przewidzieli miejsce na pokój spotkań, wielofunkcyjną salę do zajęć, salę rehabilitacyjną, gabinet lekarski i porad, pokój do odpoczynku, czy gabinet fryzjersko-podologiczny. Na każdym piętrze znajdą się również toalety, a cały budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie inwestycji powstaną również ławeczki, które w ciepłe dni będą służyć jako miejsce odpoczynku.

Projekt Domu Wsparcia

1/3 Projekt Domu Wsparcia fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa 2/3 Projekt Domu Wsparcia fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa 3/3 Projekt Domu Wsparcia fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa







10 milionów na adaptację

Choć początkowo zakładano że inwestycja pochłonie pięć milionów, teraz koszt szacowany jest na około dziesięć milionów złotych.

Jak wyjaśnił burmistrz Woli, zmiana uzasadniona jest zabytkowym charakterem budowli i koniecznością wzmocnienia konstrukcji. – W obecnym kształcie nie byłaby w stanie znieść obciążeń – przyznał.

Budynek przy Hrubieszowskiej 9 powstał w 1923 roku i mieściła się w nim pierwsza polska wytwórnia łańcuchów rolkowych Stanisława Kubiaka. - Zakładamy, że dom zostanie otwarty w 2020 roku. Myślę, że już w marcu uda się rozpisać przetarg na wykonawcę – zakończył Strzałkowski.

Tak budynek wygląda obecnie

1/6 Budynek przy Hrubieszowskiej 9 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 2/6 Budynek przy Hrubieszowskiej 9 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 3/6 Budynek przy Hrubieszowskiej 9 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 4/6 Budynek przy Hrubieszowskiej 9 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 5/6 Budynek przy Hrubieszowskiej 9 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 6/6 Budynek przy Hrubieszowskiej 9 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl









ap/r