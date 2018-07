Informacje

Tak będzie wyglądał Bilet Metropolitalny fot. Urząd Miasta

Pierwsza partia 75 tysięcy kart jest już gotowa, a kolejny przetarg przewiduje wykonanie jeszcze 200 tysięcy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Dotychczas chęć wprowadzenia Biletu Metropolitalnego zadeklarowało 20 sąsiadujących z Warszawą gmin.

Nowe karty opatrzone są z jednej strony logo Warszawskiego Transportu Publicznego. Na odwrocie jest miejsce na wzór graficzny gmin, należących do grona uczestników Biletu Metropolitalnego. Mieszkańcy będą mogli wyrobić kartę w swojej gminie, a bilet zakodować w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Informacje "Słoneczny" w sobotę wraca na tory Pociąg "Słoneczny" już w sobotę ruszy w pierwszy w tym sezonie kurs. Tradycyjnie dowiezie pasażerów nad Bałtyk. Ze stolicy będzie... WIĘCEJ »

Dotychczas 20 gmin zadeklarowało chęć skorzystania z oferty Biletu Metropolitalnego: Legionowo, Jabłonna, Stare Babice, Leszno, Raszyn, Wiązowna, Piaseczno, Sulejówek, Józefów, Góra Kalwaria, Wołomin, Nieporęt, Lesznowola, Otwock, Halinów, Ożarów Mazowiecki, Wieliszew, Radzymin, Pruszków i Kobyłka.

Jak poinformowała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, niektóre z nich przyjęły już potrzebne uchwały. Pierwsze porozumienia między miastem a gminami zostaną podpisane w lipcu.

Trzy poziomy dofinansowania

Warszawscy radni w maju przyjęli uchwałę o nowych zasadach dofinansowania biletów komunikacji miejskiej w ramach porozumienia Warszawa+. Od 1 września samorządy gmin, które mają podpisaną stosowną umowę z władzami stolicy, będą dopłacać do biletów osób płacących podatki w Warszawie.

Rada uchwaliła też likwidację drugiej strefy biletowej dla posiadaczy Karty Warszawiaka.

W ramach nowych zasad, przewidywane są trzy poziomy dofinansowania zakupu biletu przez gminy.

Pierwszy z nich to obniżka ceny biletu 30-dniowego ważnego w dwóch strefach ze 180 na 166 złotych. Drugi próg obniży cenę do 150 złotych, a trzeci do 122 złotych. Koszt biletu 90-dniowego dwustrefowego zostanie z kolei obniżony z 460 złotych kolejno do 406 zł na pierwszym poziomie dopłaty, 390 złotych na drugim oraz 330 złotych na trzecim.

Różnice w cenie pokryją samorządy, w zależności od wybranego przez jej władze progu dopłat.

Zintegrowana sieć komunikacji

Oferta Warszawa+ dla gmin aglomeracji warszawskiej, których mieszkańcy podróżują Warszawskim Transportem Publicznym, została wprowadzona 1 sierpnia 2014 roku. Pierwsze skorzystały z niej Marki, które teraz są już w pierwszej strefie. Później dołączyły gminy: Jabłonna, Konstancin-Jeziorna, Nadarzyn, Nieporęt, Wieliszew i Legionowo. Teraz oferta ta została rozszerzona.

Dzięki porozumieniom zawieranym między Warszawą a podwarszawskimi gminami mieszkańcy aglomeracji mają dostęp do największej w Polsce zintegrowanej sieci komunikacyjnej, obejmującej w ramach biletu Warszawskiego Transportu Publicznego: tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu "L", a także, w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD - pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - informuje urząd miasta.

ZOBACZ TEŻ MATERIAŁY O DARMOWYCH BILETACH DLA UCZNIÓW:

Renata Kaznowska o bezpłatnych przejazdach Renata Kaznowska o bezpłatnych przejazdach Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Renata Kaznowska o bezpłatnych przejazdach Darmowe bilety dla uczniów Darmowe bilety dla uczniów Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Darmowe bilety dla uczniów Renata Kaznowska o bezpłatnych przejazdach Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

PAP/kk/mś