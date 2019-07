Informacje

Zmiany w parku Praskim fot. Urząd Miasta







Najpierw były treegatory, teraz czas na arbotagi. Ponad tysiąc metryczek z numerami drzew zawisło w parku Praskim. Urzędnicy potwierdzają, że to przymiarki do jego modernizacji.

Na początku lipca ogrodnicy z Zarządu Zieleni zakończyli inwentaryzację drzew i krzewów w parku. "Od teraz mieszkańcy mogą sprawdzić metryczkę danej rośliny w miejskim serwisie mapowym, w zakładce "Zieleń".

"Każde z drzew ma przywieszony arbotag – specjalną tabliczkę z numerem identyfikacyjnym" - chwalą się urzędnicy. I precyzują, że na portalu dostępna jest karta rośliny z podstawowymi informacjami o stanie jej zdrowia.

Długofalowe plany

"Podczas inwentaryzacji eksperci zbadali 2266 drzew, 82 pojedyncze krzewy oraz 189 grup krzewów i 6 grup drzew" - wymieniają urzędnicy. Zebrane dane mają być pomocne w sprawnym zarządzaniu i pielęgnacji drzewostanu.

Przy okazji Zarząd Zieleni zapowiada, że to tylko wstęp do szerszych prac modernizacyjnych. Do końca września na placu zabaw mają pojawić się dwa nowe urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami. "Zarówno karuzela, jak i pokaźnych rozmiarów zestaw zabawowy zostały zaprojektowane tak, by mogli z nich korzystać najmłodsi poruszający się na wózkach inwalidzkich. Co najważniejsze dla dzieci – montaż nowych urządzeń nie spowoduje czasowego zamknięcia placu zabaw" - podkreśla.

Plany urzędników idą dalej. W ciągu najbliższych dwóch lat ogrodnicy mają wykonać także kompletną modernizację parkowych alejek, wymienić zniszczone ławki i kosze na śmieci. W okolicach charakterystycznej rzeźby "Żyrafa" ma się pojawić fontanna posadzkowa, którą wybrali sami mieszkańcy w budżecie obywatelskim.

Zarząd Zieleni zapowiada, że prace rozpoczną się w 2020 roku, tuż po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń oraz wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego.

Wpisany do rejestru zabytków

Urzędnicy zaznaczają również, że park Praski Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego jest najstarszym publicznym parkiem Warszawy. Jego powierzchnia to 18,7 hektara.

"Rosną w nim cenne gatunki drzew, takie jak miłorząb dwuklapowy, jesion pensylwański, kłęk amerykański, sofora chińska oraz niezwykle ważny pod względem historycznym i przyrodniczym okaz – platan klonolistny, który ma około 182 lat" - wymieniają. I przypominają, że park wraz z przylegającym do niego ogrodem zoologicznym zostały wpisane do rejestru zabytków w 1990 roku.

mp/r