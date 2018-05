Informacje

Pociąg Słoneczny fot. Koleje Mazowieckie

Pociąg "Słoneczny" znowu zawiezie nad morze mieszkańców Warszawy. Koleje Mazowieckie ogłosiły, że od 23 czerwca w rozkładzie pojawi się połączenie z Gdańskiem i Ustką. Jak co roku od wielu lat.

"Zgodnie z wieloletnią tradycją również w tegoroczne wakacje Koleje Mazowieckie uruchamiają połączenie nad Bałtyk. Cieszący się od lat dużą popularnością pociąg "Słoneczny" w relacji Warszawa Zachodnia - Ustka - Warszawa Zachodnia wyruszy po raz pierwszy na szlak 23 czerwca 2018 r., a ostatni kurs ukończy w stolicy 2 września 2018 r." - czytamy w komunikacie KM.

Uruchomienie pociągu również w tym roku Koleje Mazowieckie zapowiedziały już w maju, o czym informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Szef KM powiedział wówczas, że pociąg będzie wyjeżdżał z Warszawy rano i wracał do stolicy wieczorem.

Teraz kolejarze ogłosili, ile będą kosztować bilety w ofercie specjalnej pociągu "Słonecznego".

Z Warszawy Zachodniej do Ustki lub w przeciwnym kierunku pojedziemy za 60 złotych. Z Warszawy do Gdyni lub odwrotnie za 45 złotych. To ceny podstawowe, od nich liczone są ulgi ustawowe i handlowe, zgodnie z warunkami oferty.

Dodatkowo od 1 do 30 czerwca 2018 r. (lub do wyczerpania puli) będzie dostępna w sprzedaży 250 biletów promocyjnych za 25 złotych. Takie bilety uprawniać będą do jednorazowego przejazdu pociągiem "Słoneczny" wyłącznie od poniedziałku do czwartku, poza terminami festiwalu Opener (4-5 lipca 2018). Bilety promocyjne będą sprzedawane w kasach KM na dworcach: Warszawa Gdańska, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście peron 1, Warszawa Wschodnia.

"Słoneczny" będzie wyruszał z Warszawy każdego poranka. Dojedzie do Trójmiasta w czasie około 3 godzin - porównywalnym do Pendolino. Do Ustki dotrze w pięć i pół godziny. Potem ruszy w podróż powrotną.

111 tysięcy pasażerów

W ubiegłym roku "Słoneczny" przewiózł ponad 111 tysięcy pasażerów.



- Spodziewam się, że w tym roku przewieziemy podobną liczbę pasażerów jak w roku ubiegłym. Frekwencja będzie zależała głównie od pogody i od tego jak popularne wśród Polaków w tym roku będzie podróżowanie w wakacje nad morze - mówił szef KM.

mś