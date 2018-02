Szwedzka się zmieni. Drogowcy zapraszają mieszkańców

Informacje

Szwedzka się zmieni fot. ZDM

Skrzyżowanie alei "Solidarności" i Szwedzkiej przejdzie gruntowną przebudowę. Drogowcy zapraszają mieszkańców na spotkanie w tej sprawie.

Sporo zmian

"Dziś to miejsce to skomplikowany węzeł komunikacyjny, w którym krzyżuje się kilka jezdni. Z tego powodu skrzyżowanie to jest niewydolne, jego przekroczenie pieszo jest bardzo utrudnione, zaś przejazd rowerem - praktycznie niemożliwy. Dlatego konieczna jest jego przebudowa" - tłumaczą drogowcy.

Precyzują, że proponowana koncepcja przebudowy zakłada uproszczenie skrzyżowania. Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w Szwedzką, zaś Wileńska zostanie "zaślepiona" aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego w wąskie uliczki Pragi.

"Dzięki takiemu uproszczeniu układu skrzyżowania, możliwe będzie wydłużenie poszczególnych faz sygnalizacji" - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Drogowcy wyznaczą też przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż alei "Solidarności". "W ten sposób droga dla rowerów zyska ciągłość, zaś piesi nie będą zmuszeni nadkładać drogi i dwa razy czekać na zielone światło. Ponadto, wydłużony zostanie lewoskręt w Szwedzką, zaś wylot Szwedzkiej zostanie poszerzony" - podają.

Szczegóły zaprezentują na spotkaniu informacyjnym 19 lutego (poniedziałek), o godzinie 17.30 w Praskiej Światotece przy Szwedzkiej 6.

Z projektem można zapoznać się na stronie Zarządu Dróg Miejskich:

ZOBACZ PROJEKT

