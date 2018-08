SzukajÄ… wykonawcy przebudowy Warszawy GdaÅ„skiej

Informacje

Perony dworca Warszawa Gdańska fot. Adrian Grycuk, praca własna / Wikimmedia (CC BY-SA 3.0 pl)

Kolejarze szukają wykonawcy rozbudowy stacji Warszawa Gdańska. Nowy dworzec ma być gotowy na przyjęcie większej liczby pasażerów podczas zamknięcia linii średnicowej. Chętni mogą zgłaszać oferty do 24 września.

O przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe poinformował transport-publiczny.pl. Jego przedmiotem jest zaprojektowanie, a potem przebudowanie stacji Warszawa Gdańska. Zakres prac zakłada między innymi budowę nowego przejścia podziemnego po zachodniej stronie stacji, które ma stanowić łącznik z projektowanym nowym dworcem i budynkami biurowymi.





Zadaszone kładki

Plan przebudowy zakłada też, że przy każdym peronie pojawi się winda oraz schody - ruchome i zwykłe. Te ostatnie, podobnie jak posadzka, mają być wykonane z żelbetonowej płyty. Natomiast ściany mają zostać obłożone aluminiowymi panelami. Sufit będzie podwieszany - wykonany z paneli z siatki.Wiaty na poszczególnych peronach - zgodnie z zapowiedzią kolejarzy - będą wydłużone tak, by pokryły całą długość peronu.

Ważnym elementem przebudowy - jak pisze transport-publiczny - mają być zadaszone kładki. Wschodnia - łącząca perony z wiaduktem w ciągu Andersa oraz zachodnia - łącząca perony z ulicami Felińskiego i Kłopot. Kolejarze chcą, aby rozbudowany został także system informacji pasażerskiej.



Wszystkie zmiany mają na celu dostosowanie stacji Warszawa Gdańska do przyjęcia większej liczby pasażerów. Podczas planowanej rozbudowy linii średnicowej (prace mają ruszyć w roku 2020) część pociągów dalekobieżnych ma być przekierowanych właśnie na Gdańską.



Firmy chętne do rozbudowy stacji mogą zgłaszać swoje oferty do 24 września. Kluczowym kryterium oceny ma być cena - 70 proc. Pozostało 30 proc. to termin realizacji. Prace powinny być wykonane w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy. Szacowana wartość zamówienia wynosi to 54 miliony.

Prace na linii obwodowej

Jednocześnie cały czas trwają prace na linii obwodowej. Kilkanaście dni temu kolejarze pokazywali dziennikarzom nowe tory, perony i tablice informacyjne. Końcowe prace trwają na przystankach Warszawa Koło, Warszawa Młynów, Warszawa Wola i na ósmym peronie stacji Warszawa Zachodnia.



Wykonawca montuje oświetlenie, nagłośnienie, monitoring oraz ławki i tablice informacyjne. Na wiaduktach nad Obozową, Górczewską, Wolską i Kasprzaka oraz między przystankami ułożone zostały nowe tory i rozwieszona sieć trakcyjna.

kw/gp