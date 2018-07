Informacje

Poszukiwania węża na Bielanach Animal Rescue Polska

"Wygrzewał się w słońcu"

O znalezisku fundacja poinformowała w niedzielę na Facebooku, choć akcja odbyła się w sobotę.

"W godzinach popołudniowych otrzymaliśmy zgłoszenie od osób spacerujących po Lasku Bielańskim w Warszawie o nietypowym dla naszego klimatu wężu wygrzewającym się w słońcu. Niezwłocznie nasz patrol wraz z lekarzem weterynarii udał się na miejsce zdarzenia" – czytamy w komunikacie Animal Rescue Polska.

Członkowie organizacji znaleźli gada, a specjalista rozpoznał na miejscu węża zbożowego (odmiana "snow"). "Został zabezpieczony i przewieziony do szpitala dla gadów, gdzie pozostanie przez najbliższe 2 tygodnie. W tej chwili nie mamy wiedzy, czy gad jest ofiarą wakacyjnych wyjazdów czy może komuś uciekł" - informuje fundacja na profilu w mediach społecznościowych.

Organizacja udostępniła również opinię weterynaryjną na temat znalezionego gada. Można w niej przeczytać, że ogólna kondycja zwierzęcia jest dobra. Rany na jego szyi świadczą, że był karmiony żywymi gryzoniami – małymi szczurami i myszami.

"Wąż na rękach zachowuje spokój, brak agresywnych odruchów sugeruje, iż jest oswojony i niedługo przebywa w naszym środowisku… Gatunek węża popularny w hodowlach amatorskich, niejadowitych, niegroźny dla człowieka" – czytamy w opinii podpisanej przez Gabora Kamińskiego, lekarza weterynarii.

Wąż na południu?

Cały czas trwają natomiast poszukiwania pytona, który był widziany w okolicach miejscowości Gassy i Ciszyca, czyli tam, gdzie około dwa tygodnie temu znaleziono wylinkę. Członkowie organizacji nie uważają, by wąż przedostał się znacznie dalej, co sugerowali niektórzy eksperci. Do poszukiwań zaangażowali między innymi psa tropiącego, drony i fotopułapki. CZYTAJ WIĘCEJ O POSZUKIWANIACH.

