Szukają chętnych do roli powstańców warszawskich

Muzeum Powstania Warszawskiego szuka chętnych młodych ludzi do zagrania powstańców warszawskich w filmie "Kurier" w reżyserii Władysława Pasikowskiego.

Muzeum poszukuje zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku 18-24 lata chcących zagrać w filmie. Wszystkich chętnych zaprasza na casting, który – jak informuje muzeum - odbędzie się we wtorek 7 sierpnia w Warszawie w jego placówce przy ul. Grzybowskiej 79 (wejście od strony Parku Wolności).

Pracownicy muzeum czekają na chętnych od godziny 10.

Ubranie można wybrać dowolne, jednak kustosze warszawskiego muzeum polecają włożyć wygodne obuwie.

Nowy film reżysera hitów "Jack Strong" i "Pitbull. Ostatni pies" to sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana sekretną misją słynnego "Kuriera z Warszawy". Niezwykłe zdarzenia z życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego to doskonały materiał na scenariusz, co podkreśla sam Pasikowski:

- Naszym celem jest opowiedzenie sensacyjnej, lecz opartej na życiu historii, której scenarzyści Jamesa Bonda pewnie by nie wymyślili, opowiedzenie jej przy tym w maksymalnie nowoczesny sposób, korzystając z osiągnięć nowej stylistyki filmów przygodowo-sensacyjnych - Władysław Pasikowski, reżyser i scenarzysta "Kuriera".

Film ma opowiadać o samotnej misji kuriera która miała zdecydować o losach Polski i II wojny światowej. Ścigany przez wszystkie wrogie wywiady, w środku nocy przerzucony z hotelu Savoy do Żabna mężczyzna spotyka ludzi, którzy na zawsze zmieniają jego życie.

Producentami wysokobudżetowej produkcji są Muzeum Powstania Warszawskiego – inicjator przedsięwzięcia oraz Scorpio Studio – współtwórca sukcesu świetnie przyjętego przez widzów i krytyków "Jacka Stronga", którego na dużym ekranie obejrzało blisko 1,2 miliona widzów.

Obsada filmu

Pośród międzynarodowej obsady filmu zobaczymy wschodzące nazwiska nowego pokolenia: odtwórca głównej roli Philippe Tłokiński ("Belfer" w reżyserii Łukasza Palkowskiego) i Patrycja Volny ("1983" – pierwszy polski serial Netflixa) oraz plejadę polskich gwiazd: Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Rafał Królikowski, Grzegorz Małecki i Jan Frycz.

Zdjęcia do filmu z udziałem zwycięzców castingu planowane są na koniec sierpnia tego roku a premiera na 2019 rok.

