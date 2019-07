Informacje

Niepozorna, ale skuteczna. Zachwala swój nietypowy pojazd Zarząd Oczyszczania Miasta. Chodzi o szorowarkę.

Szorowarkę na stołecznych chodnikach zobaczymy od wiosny do jesieni. Jak informuje Zarząd Oczyszczania Miasta, pracuje ona "w reprezentacyjnych miejscach stolicy", między innymi na Krakowskim Przedmieściu i Świętokrzyskiej. Co robi nietypowe urządzenie? Czyści chodniki.

Tam działa szorowarka

Szorowarka czyści na mokro, a wszystkie zanieczyszczenia zabiera ze sobą. Jak opisuje ZOM, obrotowe szczotki szorują powierzchnię chodnika, a używana woda wraz z zebranymi zanieczyszczeniami jest wciągana do zbiornika w pojeździe.

Prace prowadzone są nocami i wczesnymi porankami, tak, aby zakończyły się przed porannym szczytem komunikacyjnym i nie przeszkadzały pieszym.

"Dokładne czyszczenie Krakowskiego Przedmieścia i Świętokrzyskiej zajmuje około tygodnia na każdej z tych ulic. Do posprzątania jest łącznie ok. 57 tysięcy metrów kwadratowych trotuarów" – wylicza Zarząd Oczyszczania Miasta.

Co sprząta ZOM?

Łącznie Zarząd Oczyszczania Miasta ma do posprzątania ponad trzy i pół miliona metrów kwadratowych terenów dla pieszych, w tym przystanków komunikacji miejskiej, przejść dla pieszych, kładek i schodów, dojść do metra oraz nieprzylegających do nieruchomości chodników wzdłuż głównych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

