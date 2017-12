Sześć godzin muzycznej zabawy. Początek o 19

Informacje

Już dziś wieczorem rozpocznie się sylwestrowa zabawa na placu Bankowym. Wczoraj do późnej nocy trwały ostatnie przygotowania. Dziś artystów czeka jeszcze próba generalna. O godzinie 19 wystartuje sylwestrowe show.



Próby przed koncertem rozpoczęły się już w piątek. Jak relacjonował Paweł Łukasik, reporter TVN24, wczoraj trwały one do późnej nocy. Kiedy artyści, muzycy i tancerze zeszli ze sceny, odbywały się jeszcze próby oświetlenia.

Wejście na teren imprezy

W związku z organizacją miejskiego sylwestra nastąpią zmiany w ruchu drogowym i w komunikacji miejskiej. Między innymi zostanie zawieszone funkcjonowanie stacji metra Ratusz Arsenał. Autobusy i tramwaje będą kierowane na objazdy.



- Wejścia na plac Bankowy będą zlokalizowane od strony alei Solidarności i ulicy Marszałkowskiej, będą przy nich specjalne bramki, przez które można dostać się na teren imprezy - informował Paweł Łukasik. Przestrzegał też, że każdy kto chce wziąć udział w zabawie powinien zjawić się na miejscu nieco wcześniej, w szczególności gdy zależy nam na koncercie konkretnej gwiazdy. Bramki zostaną otwarte o godzinie 19.

24-metrowa multimedialna scena

Zgodnie z przewidywaniami władz miasta w sylwestrową noc na placu Bankowym może pojawić się około stu tysięcy gości. Na wszystkich obecnych oraz na widzów przed telewizorami czeka sześć godzin muzycznej zabawy uzupełnionej tańcem i multimedialnymi efektami specjalnymi.

Od piątku artyści dopracowywali swoje występy na scenie, której montaż rozpoczął się już na początku grudnia. Dziś czeka ich jeszcze próba generalna.

Wysoka na 24 i szeroka na 43 metry scena jest pełna świateł i multimedialnych elementów, które będą nieodłączną częścią sylwestrowego show. - Postawiliśmy na kierunek miasta przyszłości, futurystycznej formy, która będzie powodowała, że wpisze się w krajobraz Warszawy - powiedział Maciej Sobociński, reżyser wydarzenia.

Przygotowaniom do sylwestrowej zabawy przyglądali się mieszkańcy. - Od rana przychodzą tu warszawiacy, którzy przysłuchują się próbom, robią zdjęcia, śpiewają i bawią się z gwiazdami - relacjonował w sobotę Adrian Mielnik, reporter TVN24. - Wszystko ma być zapięte na ostatni guzik przed jutrzejszą zabawą - mówił.

Gwiazdy polskiej muzyki

Wśród artystów, znajdą się najgorętsze nazwiska polskiej sceny muzycznej: Bajm, Kayah, Agnieszka Chylińska, Bracia, Ira, Kombii, Blue Cafe, Pectus, Grzegorz Hyży, Perfect, Kasia Kowalska, Ewelina Lisowska, Soun’N’Grace, Cleo, Mateusz Ziółko i Future Folk.



Gościem specjalnym tegorocznej imprezy będzie jamajski piosenkarz OMI, zdobywca platynowej płyty w Australii, Danii i Szwecji za singiel "Hula Hoop”. Zaśpiewa on między innymi swój hit "Cheerleader".



Nie zabraknie też znanych i lubianych prezenterów TVN. O przebieg koncertu zadbają Agnieszka Woźniak-Starak, Patrycja Kazadi, Gabi Drzewiecka, Marcin Prokop, Olivier Janiak, a także Filip Chajzer.



Choreografię sylwestrowego show przygotują Agustin Egurrola i tancerze z grupy VOLT. Przed biorącymi udział w imprezie blisko sześć godzin wspaniałej zabawy.

Zabawa na placu Bankowym rozpocznie się o 19.00, a transmisja na antenie TVN i w serwisie player.pl od 19.45.

kk/pm