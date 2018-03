Informacje

W piątek na warszawskich ulicach odbyły się protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Według szacunków ratusza, w Czarnym Piątku wzięło udział około 55 tysięcy osób.

Demonstracje rozpoczęły się od pikiety w pobliżu Metra Świętokrzyska. Później jej uczestnicy dołączyli do marszu, który wyruszył spod siedziby kurii metropolitalnej na Miodowej. Protestujący przeszli Traktem Królewskim, zatrzymując się przed kościołami i Pałacem Prezydenckim.

W tym samym czasie przed Sejmem zaczęli gromadzić się kolejni przeciwnicy zmian w prawie aborcyjnym. Około godziny 16.30 pikieta na Wiejskiej oficjalnie się zakończyła, a protestujący ruszyli w kierunku siedziby Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej - to tam zaplanowano kulminację Czarnego Piątku.

Uczestnicy obu marszów spotkali się w okolicy ronda de Gaulle’a, skąd wspólnie wyruszyli Alejami Jerozolimskimi w kierunku ronda Zawiszy i siedziby partii rządzącej.

W czasie marszu doszło do jednego incydentu. Na wysokości ronda Dmowskiego protestujący odpalili race. Policja wylegitymowała kilkanaście osób, w tym trzy w związku z używaniem materiałów pirotechnicznych.

Przed godziną 20 ratusz przekazał informację o oficjalnym zakończeniu zgromadzenia.

PRZEBIEG CZARNEGO PIĄTKU RELACJONOWALIŚMY NA TVNWARSZAWA.PL:

19.33. Czarny Piątek powoli dobiega do końca. - Organizator poinformował o zakończeniu zgromadzenia - przekazał Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza. Uczestnicy protestów stopniowo rozchodzą się z Nowogrodzkiej.



19.21. Ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich został przywrócony. Przejezdne jest również rondo Zawiszy dla tramwajów relacji Towarowa - Grójecka.

19.03. Na Nowogrodzkiej przemawiała jedna z organizatorek Czarnego Piątku Marta Lempart. W swojej wypowiedzi zwróciła się bezpośrednio do Prawa i Sprawiedliwości. - Ten pomysł, żeby przykryć brak refundacji leków po przeszczepach, to, że za chwilę nie będzie pieniędzy funduszu alimentacyjnego, to, że samotne matki nie dostają 500 plus i to, że jesteśmy pośmiewiskiem na świecie, prawami kobiet - to był bardzo głupi pomysł - mówiła.

Organizatorka Czarnego Piątku krytykowała też postawę partii rządzącej. - Rozumiem, że szeregowy poseł myślał, że będziemy tak kicać. Zwołują komisję, my zwołujemy protest. Odwołują komisję, my odwołujemy. Nie. My nie będziemy tak kicać jak zajączki. Episkopat coś powie, to wy hop. Jak kobiety tupną nogą, to wy hyc w drugą stronę. Pajace - dorośnijcie - apelowała.

Lempart: "Za każdym razem będziemy Was tak odwiedzać" TVN24

18.47. Uczestnicy marszu gromadzą się na Nowogrodzkiej. Dociera tam coraz więcej osób. Trwają przemówienia.

Marsz dociera na NowogrodzkąTVN24

Jak informuje ZTM, przywracany jest ruch autobusowy i tramwajowy w alei Jana Pawła II. Dodatkowo autobusy jadące wzdłuż Alej Jerozolimskich dotrą już do Dworca Centralnego.



18.22. Ruch tramwajowy na Marszałkowskiej został przywrócony.

18.19. Policja informuje, że marsz przebiega spokojnie i nikt nie został zatrzymany. Jednak kilkanaście osób zostało wylegitymowanych. Pośród nich znalazły się trzy osoby, które używały pirotechniki. Funkcjonariusze apelują, żeby nie korzystać z niej w tłumie.

Za chwilę wstrzymany zostanie ruch na ul. Raszyńskiej. Zgromadzenie przebiega spokojnie. Legitymowano kilkanascie osóby. W tym trzy osoby używające pirotechniki. Apelujemy o nie używanie jej w tłumie z uwagi na zagrożenie. Nikt nie został zatrzymany. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 23 marca 2018

18.15. "Liczba uczestników zgromadzenia wynosi około 55 tysięcy" - poinformował na Twitterze Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza.

Liczba uczestników zgromadzenia #StrajkKobiet #CzarnyPiątek wynosi ok. 55 000. — Bartek Milczarczyk (@BMilczarczyk) 23 marca 2018

18.10. Kolejna ulica zostaje częściowo wyłączona z ruchu. Chodzi o Raszyńską na odcinku od Pomnika Lotnika do placu Zawiszy. Jak informuje ZTM, autobusy linii 128 i 175 kierowane są na objazdy, natomiast lina 504 zostaje czasowo skrócona.



Ruch został za to przywrócony w ciągu ulic: Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście.

17.43. Po kilkunastominutowym postoju marsz ruszył w stronę Nowogrodzkiej.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o wstrzymaniu ruchu tramwajów w alei Jana Pawła II.

17:20 #CzarnyPiątek

Wyłączony zostaje ruch kołowy dolnym poziomem wzdłuż al. Jana Pawła II przy Dw. Centralnym. #bus kierowane są przez wiadukty nad Al. Jerozolimskimi. — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 23 marca 2018

17.32. Czoło marszu dotarło do skrzyżowania Alej Jerozolimskich z Emilii Plater. I stanęło. Wcześniej przy Rotundzie kilka osób, jak relacjonowała reporterka TVN24, odpaliło race. Policja otoczyła te osoby. Powstało zamieszanie i wówczas demonstracja zatrzymała się.

Marsz utknął w okolicy Pałacu Kultury i Nauki TVN24

17.10 Jak informuje ZTM, został wstrzymany ruch autobusowy i tramwajowy na Marszałkowskiej, która krzyżuje się z trasą demonstracji. Jej uczestnicy idą Alejami Jerozolimskimi w stronę placu Zawiszy.

17.01. Demonstrujący, którzy ruszyli sprzed Sejmu, spotkali się na rondzie de Gaulle'a z grupą, która maszerowała Miodową, Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem. Teraz demonstracja zmierza Alejami Jerozolimskimi w stronę Nowogrodzkiej, gdzie znajduje się siedziba Prawa i Sprawiedliwości.

16.53. Marsz, który wyruszył z sprzed siedziby kurii metropolitalnej, jest już na wysokości Nowego Światu. Jak informuje ZTM, przejazd w rejonie Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia został już przywrócony, w miarę możliwości będą tam kursowały autobusy.

Dodatkowo w Alejach Jerozolimskich zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje nie kursują na odcinku od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Tramwaje linii 7, 9, 22, 24, 25 kierowane są na objazdy.

16:45 #CzarnyPiątek

W związku z koniecznością wyłączenia prądu w sieci trakcyjnej, #tram nie kursują Al. Jerozolimskimi na odcinku pl. Starynkiewicza - rondo Waszyngtona.

Linie 7, 9, 22, 24, 25 kierowane są na objazdy opisane w ETAPIE 2 planowanych zmian. https://t.co/77NhUIfg4z — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 23 marca 2018

16.31. Zgromadzenie przed Sejmem zostało oficjalnie zakończone. - Widzimy się na Nowogrodzkiej - zapowiedziała jedna z organizatorek pikiety. Protestujący wyruszają w kierunku siedziby Prawa i Sprawiedliwości.

Koniec zgromadzenia przed Sejmem TVN24

16.11. Uczestnicy marszu zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim i kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa. Po kilku minutach ruszyli dalej.

16.05. Rozpoczęła się manifestacja przed Sejmem. - Już po godzinie 15 była tu niemal setka osób. Są tu osoby, młodsze i starsze, panie i panowie, którzy sprzeciwiają się zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej - relacjonuje Ewa Paluszkiewicz, reporterka TVN24.

Manifestacja przed Sejmem TVN24

15.57. Uczestnicy marszu rozwinęli kilkudziesięciometrowy czarny transparent. Ruszyli spod kościoła św. Anny w kierunku Sejmu, przed którym za kilka minut rozpocznie się pikieta. Na miejscu już od godziny 14 zbierają się uczestnicy Czarnego Piątku.

15:32. Protestujący dotarli w pobliże kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

Uczestnicy marszu zatrzymywali się przed kościołami TVN24

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, w związku z rozpoczęciem przemarszu i zamknięciem Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia wprowadzone zostały objazdy dla autobusów linii E-2, 102, 105, 111, 116, 118, 128, 175, 178, 222, 503 i 518.

15:30 #CzarnyPiątek

W związku z rozpoczęciem przemarszu i zamknięciem ul. Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia wprowadza się objazdy dla #bus E-2, 102, 105, 111, 116, 118, 128, 175, 178, 222, 503 i 518 zgodnie z ETAPEM 1 planowanych zmian. https://t.co/LDXiXMaTjq — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 23 marca 2018

15.26. Marsz ruszył w kierunku Krakowskiego Przedmieścia, dalej przejdzie Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi. Jak informuje reporterka TVN24, protestujący kierują się w stronę Sejmu, choć według zgłoszenia złożonego w ratuszu zakończenie marszu zaplanowane było przy rondzie Dmowskiego.

Marsz ruszył w kierunku SejmuTVN24



15.22. Trwają przemówienia organizatorów Czarnego Piątku. Rozpoczęły się kilkanaście minut temu. Tłum skanduje hasło: "Hipokryci, fanatycy, poczujecie gniew ulicy!".

Początek marszu na Miodowej TVN24

15.05. Na Miodowej przed siedzibą kurii zbierają się protestujący. Wkrótce mają do nich dołączyć uczestnicy happeningu, który odbył się na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Jak relacjonuje reporterka TVN24, z minuty na minutę przybywa coraz więcej osób.

14.43. Po godzinie 14 przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej ze Świętokrzyską rozpoczął się happening. Jego uczestnicy chodzą po pasach, w większości są ubrani na czarno. W rękach trzymają flagi i transparenty z napisami między innymi "Niepodległe Polki", "Łapy precz od mojej macicy".

- To pierwszy punkt zbiórki Czarnego Protestu. Uczestnicy domagają się wycofania projektu ustawy zaostrzającej przepisy aborcyjne. O godzinie 15 protestujący zamierzają przenieść się pod siedzibę Kurii Metropolitalnej, gdzie rozpocznie się marsz - informuje reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

Czarny Piątek rozpoczął się na Świętokrzyskiej TVN24

Inicjatorzy stołecznego protestu zapowiadają, że wezmą w nim udział osoby z całego kraju. - Przyjedzie kilkadziesiąt autokarów, to pierwsze takie przedsięwzięcie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - mówi Marta Lempart, jedna z organizatorek Czarnego Piątku. I dodała, że w Warszawie odbywa się dziś ogólnopolski protest.

