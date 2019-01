Informacje

Taśmy Kaczyńskiego, które właśnie ujrzały światło dzienne, pozwalają na nowo spojrzeć na działalność spółki Srebrna. To ta firma chciała wybudować wieżowiec przy Towarowej. Sprawdziliśmy, kto zasiada we władzach spółki oraz kto stoi za Instytutem Lecha Kaczyńskiego, do którego należy większość udziałów w niej.

To właśnie inwestycji spółki Srebrna dotyczą ujawnione we wtorek przez Gazetę Wyborczą nagrania.

Według Krajowego Rejestru Sądowego prezesem zarządu spółki Srebrna jest Małgorzata Kujda. To żona Kazimierza Kujdy, który w latach 1995-1998 oraz 2008-2015 również pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Srebrna. Obecnie jest on szefem Funduszu Ochrony Środowiska.

Osoby powiązane ze spółką Srebrna fot. tvn24.pl

Kierowca, przyjaciółka

W zarządzie firmy zasiada również Jacek Cieślikowski. To kierowca i były asystent Jarosława Kaczyńskiego. Od 2006 roku radny Warszawy. Jak czytamy w jego biogramie w Biuletynie Informacji Publicznej, od końca lat 90. współpracuje z Jarosławem Kaczyńskim. A w czasie poprzednich rządów PiS pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako asystent polityczny premiera Kaczyńskiego.

Ostatnią osobą zasiadającą w zarządzie firmy jest Janina Goss. To przyjaciółka domu rodziny Kaczyńskich jeszcze z czasów Porozumienia Centrum, zasiada w radzie nadzorczej PGE - największego koncernu energetycznego w Polsce, a także w radzie nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W przeszłości media informowały, że udzieliła pożyczki Jarosławowi Kaczyńskiemu w wysokości 200 tysięcy złotych.

Jak podawał dziennikarz "Czarno na Białym", sama nigdy nie pełniła w PiS kluczowej funkcji, ale to właśnie ona od lat ma wpływ na obsadę ważnych stanowisk. Podobno z jej zdaniem szczególnie liczy się Jarosław Kaczyński.

Goss nie rozmawia z mediami, jej zdjęć w prasie praktycznie nie ma.

Najwięcej wiadomo o jej zielarskich zainteresowaniach.

Pani Basia

W radzie nadzorczej firmy zasiada między innymi, znana w mediach bardziej jako pani Basia.Jak podawała "Gazeta Wyborcza", współpracuje ona z Jarosławem Kaczyńskim od 1990 roku. Po raz pierwszy mieli mieć ze sobą do czynienia w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy.

"Pani Basia zawiaduje kalendarzem Jarosława Kaczyńskiego, dba o jego dobre samopoczucie, odprawia niechcianych gości i sprawuje pieczę nad wieloma dokumentami ważnymi dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości" - czytamy w gazecie.

Kolejną osobą z rady nadzorczej jest Grzegorz Tomaszewski, cioteczny brat prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To także prezes spółki Forum, która wydaje "Gazetę Polską Codziennie". Jest również członkiem zarządu spółki Niezależne Słowo, wydawcy "Gazety Polskiej".

W radzie nadzorczej jest również Jacek Rudziński, nazywany cieniem prezesa, kierowca i wieloletni przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego. W skład rady nadzorczej wchodzą również Halina Wojnarska, żona wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego, w latach 2006–2007 szefa gabinetu politycznego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ostatnią osobą jest Mirosława Romanowska, która współpracowała z Lechem Kaczyńskim, gdy był on prezydentem Warszawy.

Srebrna w rękach instytutu

Większość udziałów w spółce Srebrna ma Instytut Imienia Lecha Kaczyńskiego. Tak przynajmniej wynika z informacji, którą upublicznił na Twitterze poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. To lista obecności z walnego zgromadzenia spółki Srebrna z czerwca 2017. Wynika z niej, że 5883 z 5886 udziałów (ponad 99 procent) o łącznej wartości ponad 11,7 miliona złotych należy właśnie do Instytutu. Dwa udziały posiada również Barbara Skrzypek, a jeden Marcin Skrzypek (jak podawały media, jej syn).

Co ciekawe na wspomnianej liście obecności trzy razy podpisała się Barbara Skrzypek: w imieniu instytutu, swoim i z upoważnienia syna Marcina.

W oficjalnych danych w KRS tak szczegółowych informacji nie ma. Można tam tylko wyczytać, że instytut nie jest 100-procentowym udziałowcem.

Sam instytut ma zapisane w celach rozwijanie świadomości politycznej Polaków, a także "działanie na rzecz rozwoju demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju wolnego obiegu myśli, wymiany opinii w społeczeństwie, instytucji działających na rzecz praw i wolności obywatelskich, w tym szczególnie wolności słowa". Jest zarejestrowany pod adresem Srebrna 16, czyli miejscu, gdzie planowany jest wieżowiec.

Prezesem jest Barbara Czabańska, była żona posła PiS, a obecnego szefa Rady Mediów Narodowych - Krzysztofa Czabańskiego, wieloletniego współpracownika Kaczyńskiego. W zarządzie zasiada również inny bliski mu człowiek - Adam Lipiński.

W radzie fundacji jest także prezes PiS Jarosław Kaczyński, Krzysztof Czabański oraz ksiądz Rafał Sawicz - jak piszą media - wykonawca testamentu abpa Tadeusza Gocłowskiego.

