Sezon grypowy

Ponad 82 tysiące przypadków grypy i infekcji grypopodobnych odnotowano na Mazowszu w pierwszych dwóch tygodniach lutego. Trwa szczyt zachorowań, który zawsze przypada na pierwsze miesiące roku.

W porównaniu z poprzedni miesiącem nastąpił spory wzrost zachorowań. Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, w pierwszych dwóch tygodniach stycznia odnotowano 52 533 przypadki.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny podał, że na terenie województwa mazowieckiego, w okresie od 1 do 15 lutego, zgłoszono i zarejestrowano 82 447 przypadków zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, w tym Warszawie 12 916 przypadków.

W tym czasie hospitalizowanych z powodu grypy było 230 osób. To informacje zebrane na podstawie meldunków z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

"Na całym Mazowszu w okresie od 1 października zeszłego roku do 15 lutego odnotowano w sumie 487 198 przypadków zachorowań. Na Mazowszu nie odnotowano od początku roku żadnych zgonów z powodu grypy" - podał sanepid.

Z danych sanepidu wynika, że pacjenci, którzy zgłaszają się do lekarza, najczęściej mają zapalenie oskrzeli lub infekcje dróg oddechowych, ponadto skarżą się na wysoką gorączkę i bóle mięśni. Zauważalny jest wzrost zachorowań wśród ludzi poza grupy podwyższonego ryzyka, którzy do tej pory chorowali rzadziej. Do szpitali i przychodni trafiają pacjenci w grupie wiekowej 20-50 lat, którzy do tej pory nie chorowali, a teraz narzekają na nasilony przebieg infekcji grypowej. Mimo leczenia i przyjmowania wielu leków pacjenci trafiają z powikłaniami pogrypowymi typu zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, astma, czy długotrwały kaszel.

W okresie infekcji zaleca się regularnie wietrzyć pomieszczenia, omijać duże skupiska ludzi oraz dokładnie myć ręce.

Rozwój choroby jest szybki

Czynnikiem, który powoduje grypę są wirusy.

Grypa różni się od przeziębienia. W większości przypadków zarówno w przeziębieniu, jak i w grypie rozwój choroby jest szybki. Po około 48 godzinach pojawiają się objawy - w obu chorobach trwają około 2-4 dni, przy czym w przypadku przeziębienia choroba najczęściej trwa około tygodnia, a w przypadku grypy około 1-2 tygodni. Sam przebieg choroby w przeziębieniu jest łagodny i dominują objawy miejscowe infekcji górnych dróg oddechowych, natomiast w grypie przebieg może być od łagodnego po ciężki i na pierwszy plan wybijają się objawy ogólnoustrojowe o dużym nasileniu.





