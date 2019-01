Informacje

"Szarpała za klamki"

Do całego zdarzenia doszło przy ulicy Międzyborskiej. W nocy policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie dewastującej zaparkowane samochody.

Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres. Zauważyli, że środkiem ulicy, "wężykiem" idzie kobieta. Została zatrzymana – okazało się, że to 32-letnia obywatelka Ukrainy.

Komenda Stołeczna Policji podaje, że badanie wykazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

"Jak relacjonowali świadkowie, chwilę wcześniej kobieta najpierw szarpała za klamki samochodów i krzyczała, by wpuścić ją do środka, oczywiście w pojazdach nikogo nie było. Później zaczęła w złości kopać i uderzać w volkswagena i skodę. 32-latka trafił do policyjnej celi" – podaje policja.

W komendzie funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i przesłuchali świadków.

Zatrzymana usłyszała zarzut uszkodzenia dwóch samochodów.

