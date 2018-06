"Szarpał za włosy, bił, gryzł". Policja o podejrzanym o gwałt

Informacje

"Szarpał za włosy"

Jak już pisaliśmy, w minioną sobotę w Ogrodzie Saskim zgwałcona została kobieta. Trzy inne zostały napadnięte, także w centrum miasta. Podejrzany o te przestępstwa 26-latek został zatrzymany -Teraz policja mówi więcej o zachowaniu napastnika.

Do pierwszego ataku doszło około godziny 6. - Pierwszy sygnał napłynął do nas od pokrzywdzonej, kolejny również od pokrzywdzonej i od świadków, którzy widzieli to, co się stało. Napastnik był bardzo brutalny, szarpał za włosy te kobiety, bił, gryzł nawet. To były tak naprawdę przypadkowe osoby, które szły chodnikiem, szły w parku - informuje Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej komendy.



I dodaje, że najpierw zaczepiał je na ławce siadając obok nich. - A następnie przemocą próbował i potrafił zaciągnąć je w jakieś ustronne miejsce. Tam, gdzie doszło właśnie do popełnienia przestępstwa - wyjaśnia Szumiata.



Podkreśla, że kobiety broniły się i wzywały pomocy, a gdy świadkowie reagowali, to mężczyzna uciekał. - Często zmieniał miejsca, w których przebywał. Przemieszczał się, dlatego tak trudne było zatrzymanie go tu i teraz, w konkretnym momencie - przekonuje Szumiata.

Policja apeluje

Prokurator oraz policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, prowadzący czynności w tej sprawie, proszą kobiety, które w ostatnim czasie padły ofiarą podobnych przestępstw, a do tej pory tego nie zgłosiły, o stawienie się w komendzie rejonowej przy Wilczej 21.

Szumiata radzi też, co robić w podobnych sytuacjach. - Kobieta na pewno nie powinna się wstydzić krzyczeć, nie powinna się wstydzić reagować w sposób zdecydowany. Świadkowie z pewnością takiej osobie napadniętej pomogą. Każdy krzyk na pewno wzbudzi zainteresowanie i sprawi, że napastnik się przestraszy, nie będzie czuł się anonimowy i ucieknie - mówi rzecznik śródmiejskiej policji.



Policja podkreśla, że liczy się każda chwila, można użyć dowolnego przedmiotu, czy sposobu, żeby napastnika obezwładnić, unieszkodliwić i sprawić, żeby zostawił zaatakowaną w spokoju.

