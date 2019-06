Informacje

- Lewy brzeg to wizytówka stolicy, na prawym można obcować z dziką przyrodą - powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w stołecznym ratuszu. W czwartek zachęcała by bardziej zadbać o oba brzegi.

Jak informuje ratusz w komunikacie, kampania "Urzeka mnie Wisła - szanuję, nie śmiecę, sprzątam" to "kolejny krok miasta w stronę ekologii". Według urzędników, ma ona promować odpowiedzialne zachowanie nad rzeką.

Od czwartku do niedzieli, w godzinach wieczornych edukatorzy przypominają o sprzątaniu odpadów, takich jak butelki, niedopałki czy foliowe siatki, a dodatkowo rozdają biodegradowalne worki i eko-gadżety.

W tym roku, jak zaznaczają urzędnicy, do akcji dołączyły również nadwiślańskie klubokawiarnie. Kodeks dobrych praktyk promują przedstawiciele świata kultury i rozrywki. Na pytanie "Dlaczego urzeka Cię Wisła?" odpowiedzą m.in. KAMP!, Holak, Smolasty, Lara Gessler, Solar, Patryk Pniewski, Joanna Moro oraz prof. Jerzy Bralczyk.

Każdy znajdzie coś dla siebie

- Dzielnica Wisła stała się jedną z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni naszego miasta. Lewy brzeg to wizytówka stolicy. Po tych wszystkich remontach, jakie tutaj trwały, stał się jedną z głównych atrakcji turystycznych - mówiła w czwartek podczas konferencji prasowej Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni. - Z kolei na prawym brzegu warszawiacy i warszawianki, mogą obcować z naprawdę dziką przyrodą, praktycznie w samym środku miasta. Ta różnorodność sprawia, że różne osoby, o różnych zainteresowaniach, w różnym wieku znajdą tu coś ciekawego dla siebie - dodała.

Podkreśliła, że to dlatego w sezonie letnim, nad Wisłę przychodzą setki tysięcy ludzi.

- Są to fani zarówno plażowania, przyrody, sportów wodnych, wydarzeń kulturalnych, które organizujemy cały czas nad Wisłą. Chcemy, aby warszawiacy i warszawianki traktowali to miejsce, jako swoją drugą dzielnicę, także żeby o nią dbali i się z nią identyfikowali - mówiła Glusman.

- Wisła ma być dostępna dla wszystkich, ma być miejscem przyjaznym, ma być miejscem czystym. Zadbamy również o wydarzenia kulturalne, sportowe i ekologiczne. Bardzo ważnym wydarzeniem będą spływy kajakowe, a ten szczególny już 1 sierpnia, o godzinie 17.00 zapraszamy na godzinę W nad Wisłą, wtedy odbędzie się rejs upamiętniający właśnie wybuch Powstania Warszawskiego. - zachęcał Kamil Dąbrowa, rzecznik ratusza.

"Bardzo dokładnie sprzątane"

Na konferencji wypowiedziała się również Renata Kuryłowicz, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw Zarządzania Zielenią Miejską:

- Codziennie jest tutaj bardzo dokładnie sprzątane. W tej chwili mamy na samych bulwarach 255 koszy i 200 beczek. Będzie szereg działań edukacyjnych, nasza dbałość o środowisko o zwierzęta. Będą rejsy, będą również spotkania. - wyjaśniała Kuryłowicz.

Jak przypomnieli w czwartek urzędnicy, w ramach siedmiu projektów z budżetu obywatelskiego trwa akcja "Czysta Wisła" obejmująca Bielany, Praga Południe i Północ, Śródmieście, Wawer i Żoliborz.

Inicjatywa obejmuje pięć zasad zachowania nad rzeką:

- Samo się nie wyrzuci!;

- Zwierzaki to Ty szanuj;

- Przyroda - rzecz święta;

- Ogień tylko w miejscach dozwolonych;

- Alkohol tylko w rozsądnych dawkach.

W ramach przedsięwzięcia ma być organizowany szereg akcji promocyjnych pod wspólnym hasłem "Przybiją piątkę nad Wisłą!". Wśród znajdą się m.in. bezpłatne rejsy edukacyjne, pikniki na plażach, i spotkania z influencerami.

em/pm