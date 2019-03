Informacje

Dzień Kobiet przed Halą Mirowską Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

- Szaleństwo przed Halą Mirowską. Od samego rana przed straganami ustawiają się tłumnie mężczyźni - relacjonował po godzinie 6 Lech Marcinczak, reporter tvnwarszawa.pl.

Co chwilę podchodzą do stoisk, by kupić kwiaty dla swoich pań. Reporter donosi, że najchętniej kupowane są tulipany.

Tłok jest również na ulicy przy Hali Mirowskiej – kierowcy podjeżdżają, parkują i odjeżdżają z kwiatami.

1/5 Oblegane stoiska z kwiatami fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 2/5 Oblegane stoiska z kwiatami fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 3/5 Oblegane stoiska z kwiatami fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 4/5 Oblegane stoiska z kwiatami fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 5/5 Korek przed halą Mirowską fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl









