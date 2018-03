Szalał po ulicach Warszawy. Pirat drogowy doprowadzony do prokuratury

Informacje



Trwa przesłuchanie 42-letniego Macieja P., który "zasłynął" szaloną jazdą lexusem po ulicach Warszawy. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę za prowadzenie pod wpływem narkotyków. W wtorek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Mężczyznę doprowadzono do prokuratury o godzinie 9.30. Jest przesłuchiwany. Jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty.

Pirat drogowy

Jego wyczyny opisywaliśmy w ostatnich dniach na tvnwarszawa.pl. Wszystko zaczęło się od publikacji filmu, który dostaliśmy na Kontakt24. Po nim zaczęły docierać do nas kolejne nagrania z popisami kierowcy charakterystycznego auta. Widać na nim, jak gnał chodnikiem na Woli, pędził torowiskiem w centrum czy pokonywał rondo na Grochowie na czerwonym.

Został zatrzymany w niedzielę. Jak podała policja, wstępne badania wykazały, że był pod wpływem narkotyków - amfetaminy i metamfetaminy.

Jak ustalił portal tvnwarszawa.pl, niebezpieczną jazdę ulicami miasta uprawiał już wcześniej. Filmy z jej próbkami pokazaliśmy już w 2016 roku, choć wtedy kierował innym autem. Wtedy to udało mu się spowodować osiem kolizji w ciągu kilku godzin, a policja zarzuciła mu popełnienie kilku wykroczeń.

Niepoczytalność

Sprawy trafiły do sądów, ale 42-latek nie został skazany - postępowania umorzono z powodu niepoczytalności podejrzanego. Jak zapewnił nas sąd, ta informacja została przekazana do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz do Wydziału Komunikacji Urzędu Dzielnicy Mokotów. Na razie nie wiemy, czy i - ewentualnie - jaki użytek zrobiły one z tej wiedzy. Czekamy na odpowiedzi na pytania postawione policjantom i urzednikom.

W poniedziałek Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji przekazał jedynie, że w ostatnim czasie mężczyzna czterokrotnie stracił uprawnienia, ale za każdym razem tylko czasowo.

