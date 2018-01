Szabla i tarcza z syrenką do wzięcia. Prezydent oddała ją na aukcję

Informacje

1/5 Szabla i tarcza z herbem przekazane na aukcję WOŚP fot. Urząd Miasta 2/5 Szabla i tarcza z herbem przekazane na aukcję WOŚP fot. Urząd Miasta 3/5 Prezydent Warszawy w sztabie WOŚP fot. Urząd Miasta 4/5 Kapelusz dyrektora warszawskiego ZOO fot. aukcje.wosp.org.pl 5/5 Kapelusz dyrektora warszawskiego ZOO fot. aukcje.wosp.org.pl









Na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiły szabla i tarcza z herbem stolicy. Poza tymi przedmiotami, są też wejściówki na zwiedzanie zabytkowej stacji Filtrów czy słomkowy kapelusz od dyrektora warszawskiego zoo.

Szabla i tarcza z wizerunkiem warszawskiej Syrenki są darem od prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. "Otrzymałam je w 2006 roku, jeszcze jako kandydatka na urząd prezydenta m.st. Warszawy, od ówczesnego lidera Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska" - czytamy w opisie aukcji.

W czwartek prezydent osobiście przekazała przedmioty na ręce Jurka Owsiaka.

Prezenty od obecnego szefa Rady Europejskiej miały nie tylko pomóc Hannie Gronkiewicz-Waltz w wygranej w wyborach prezydenckich. "Symbole te od ponad 11 lat wiszą na ścianie w moim gabinecie i pomagają codziennie podejmować setki trudnych i ważnych decyzji" - pisze o nich prezydent. Na Facebooku dodała też, że teraz tarcza i szabla mogą pomóc komuś w ramach WOŚP.

Zwiedzanie Stacji Filtrów

Tarcza i szabla to nie jedyne przedmioty związane z Warszawą, które trafiły na aukcję wspierającą tegoroczny finał WOŚP. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć akcję, mogą wylicytować też wejściówki na zwiedzanie zabytkowej stacji Filtrów. Pięć czteroosobowych voucherów przekazało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Poza tym, na aukcję trafiły albumy o historii przedsiębiorstwa i dwie koszulki z autografami Oktawii Nowackiej, brązowej medalistki olimpijskiej i Wojciecha Makowskiego, wicemistrza paraolimpijskiego w pływaniu. Jak informuje urząd miasta, sportowcy byli laureatami nagrody „Woda Bez Barier” (to specjalna nagroda dla sportowców w ramach Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy – red.).

Szczęśliwy kapelusz

Dyrektor warszawskiego ZOO, Andrzej Kruszewicz przekazał na aukcję słomkowy kapelusz. Zaprezentował się w nim podczas otwarcia wybiegu dla panter śnieżnych w stołecznym ogrodzie.

Kruszewicz przywiózł kapelusz z podróży na Daleki Wschód. Nakrycie głowy trafiło w ręce dyrektora w wyniku zakładu związanego z jedzeniem orzeszków ziemnych pałeczkami. Poprzednim właścicielem kapelusza był Chińczyk Chen, który wcześniej zdobył go w grze w kości.

Według historii opowiedzianej w opisie licytacji, kapelusz przynosił szczęście wszystkim poprzednim właścicielom. Pomógł też dyrektorowi w sprowadzeniu śnieżnych panter do warszawskiego ZOO.

Finał akcji

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w tę niedzielę.

Jak informuje urząd miasta, podczas finału akcji na placu Defilad, Wodociągi Warszawskie zapewnią wodę niezbędną do przyrządzenia 20 tysięcy porcji gorącego kremu pomidorowego, który będzie wydawany wszystkim chętnym.

Ratusz zapowiedział też, że w niedzielę wejście do wszystkich oddziałów Muzeum Warszawy będzie darmowe. W zamian za to, pracownicy będą zachęcać do wrzucania pieniędzy do puszek WOŚP.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy jak wyglądają przygotowania do niedzielnego finału:

kk/pm