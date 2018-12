Informacje

Sypnęło śniegiem, śliskie chodniki

Śnieżny poranek w Warszawie. W nocy spadło sporo śniegu, na ulice wyjechały posypywarki.

Synoptycy zapowiadali opady w nocy z soboty na niedzielę. Jak poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta, o godz. 1:15 na ulice wyjechało 170 posypywarek.

Od 7:30 jeżdżą 42 posypywarki. "Przed śliskością zabezpieczanych jest 7 warszawskich mostów, wiadukty, estakady i takie strome ulice jak m.in. Dolna, Belwederska, Spacerowa czy Karowa. W sumie blisko 230 kilometrów jezdni"- informują służby oczyszczania miasta.

W ciągu dnia również ma popadać - do 5 centymetrów. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Synoptycy prognozują, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, barometry w południe pokażą 1006 hPa.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są słabe opady śniegu.