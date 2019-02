Informacje

Warunki pogodowe w Warszawie Mateusz Szmelter / tvnwarszawa

- Po dwóch dniach odwilży, znowu zawitał śnieg. Ne zewnątrz utrzymuje się temperatura około zera - relacjonuje reporter tvnwarszawa Mateusz Szmelter. - Większość ulic jest już odśnieżona, ale na mniejszych, nieodśnieżonych uliczkach może być ślisko - dodaje Szmelter.

Zarząd Oczyszczana Miasta informuje w komunikacie prasowym, że od od 4.30 "posypywarki zabezpieczają jezdnie przed śliskością zimową". "Działania służb oczyszczania miasta obejmują 1450 kilometrów stołecznych ulic" - podaje ZOM.

Synoptycy TVN Meteo przewidują przelotne opady śniegu w ciągu dnia. Temperatura wzrośnie do dwóch stopni. Wiatr ma być umiarkowany.

Kierowcy powinni uważać. Choć są ferie, to - z uwagi na warunki pogodowe - należy przeznaczyć więcej czasu na dojazd do pracy. - Jak zwykle w taka pogodę kierowcy jeżdżą wolniej. Prószy śnieg, a przez to widoczność jest ograniczona - ostrzega reporter.

1/3 Ślisko na warszawskich drogach fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa 2/3 Sypnęło śniegiem fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa 3/3 Uwaga na śliskie drogi fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa





Podziel się: Bądź na bieżąco:









mp/b