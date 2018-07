Sypią się kary na komisji. Kolejna grzywna dla znajomego Marka M.

Informacje

W czwartek komisja prowadzi postępowanie ogólne. Wezwano trzech świadków: matkę Marka M., która się nie stawiła oraz jego dwóch współpracowników. Posiedzenie relacjonujemy na naszym portalu.

Posiedzenie odbywa się w Prokuraturze Krajowej przy Rakowieckiej. Ma charakter ogólny, czyli nie dotyczy żadnej konkretnej nieruchomości. Wezwano trzy osoby: Huberta Massalskiego, Kamila Kobylarza oraz Barbarę Zdrenkę. - Postanowiliśmy wezwać przed komisję osoby, które najbliżej współpracują z Markiem M. w związku z zadaniami, które wykonywali na jego rzecz w reprywatyzowanych kamienicach - powiedział jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta.

10.07 Przewodniczący komisji Patryk Jaki otworzył posiedzenie. Rozpoczął tradycyjnie od sprawdzenia kworum i przeszedł do procedowania porządku obrad.

- Na dzisiejsze posiedzenie stawili się pan Kamil Kobylarz i Hubert Massalski. Do komisji trafiło zwolnienie od pani Barbary Zdrenki. Będzie ono dyskutowane na posiedzeniu niejawnym komisji – oznajmił na wstępie przewodniczący.

10.10 Rozpoczęło się przesłuchanie pierwszego świadka - Kamila Kobylarza.

Jako pierwszy pytania zaczął zadawać wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta. Chciał wiedzieć, kiedy i w jakich okolicznościach poznał Marka M. oraz jego matkę. Kobylarz odmówił odpowiedzi stwierdzając, że został wezwany by zeznawać w sprawie nieprawidłowości związanych z warszawską reprywatyzacją. - To pytanie w ogóle nie ma związku ze sprawą - stwierdził świadek.

Wiceprzewodniczący utrzymywał, że pytanie jest zasadnie i powtórzył je. Zainterweniował Patryk Jaki i powiedział, że nikt nie ma prawa odmówić zeznań z wyjątkiem krewnych stron. Zapowiedział też, że jeżeli świadek będzie dalej "uchylał się od odpowiedzi" zostanie ukarany grzywną.

- Czy prawdą jest zatem, że nabył pan mieszkanie w budynku przy Nabielaka 9? - zapytał Kaleta. - Nie nabyłem mieszkania. Nabyłem lokal użytkowy, który w rzeczywistości jest piwnicą - odpowiedział Kobylarz. Dopytywany o metraż lokalu i jego cenę stwierdził, że nie pamięta.

Dalej Jaki chciał wiedzieć, czy Marek M. kiedykolwiek za cokolwiek płacił świadkowi. Kobylarz odpowiedział, że "prawdopodobnie nie, ale nie pamięta".

W kolejnej części Patryk Jaki długo dopytywał o kamienicę przy Nabielaka 9, w której mieszkała Jolanta Brzeska (założycielka ruchu lokatorskiego, której spalone ciało znaleziono w 2011 roku w Lesie Kabackim).

- Czy bywał pan na Nabielaka? - pytał Jaki. - Bywałem, niedużo razy, zawsze jako osoba towarzysząca właścicielom (…) panu Markowi, jako osoba znajoma - odpowiedział świadek. Pytany o Jolantę Brzeską odpowiedział: "tej osoby nigdy nie widziałem".

Dalej Jaki zadawał pytania w sprawie innej kamienicy - Dahlbergha 5 na Woli. Kobylarz przyznał: "bywałem tam, nawet przez pewien czas przemieszkiwałem". Pytany o to, na jakiej podstawie odpowiedział, że "miał zezwolenie jednego z właścicieli".

- Marek M. nie prosił mnie, żebym tam mieszkał. Ewentualnie mogłem prosić ja. Jestem z innego miasta i mogłem potrzebować pomocy - dopowiadał świadek. Pytany o relacje z mieszkańcami przekonywał, że nie były zbyt częste. Miały polegać na mówieniu "dzień dobry".

10.30 Trwa przesłuchanie świadka Kamila Kobylarza. Pytania zadaje Sebastian Kaleta. Dopytuje m.in. o znajomość z Hubertem Massalskim (będzie kolejnym świadkiem). Kobylarz potwierdził, że znają się.

- Pod jakim adresem prowadził pan działalność gospodarczą? - dociekał dalej Kaleta. Świadek przyznał, że działalność prowadził, ale dopytywany o adres odparł, że to nie ma związku ze sprawą. Wiceprzewodniczący wymieniał kilka zreprywatyzowanych i należących do Marka M. adresów: Ząbkowską 9, Krakowskie Przedmieście 35, Hoża 25a - chciał wiedzieć czy Kamil Kobylarz prowadził tam swoje działalności gospodarcze i na jakiej podstawie. Świadek konsekwentnie na każde pytania odpowiadał, że "nie pamięta" albo że "zadane pytanie nie ma związku ze sprawą".

- To komisja decyduje czy jakieś pytanie ma związek ze sprawą - zirytował się Kaleta.

Jaki złożył wniosek formalny o ukaranie świadka grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych za "konsekwentne uchylanie się od odpowiedzi na pytania". Wniosek ten został przegłosowany przez komisję.

Kamil Kobylarz został ukarany grzywną 10 tysięcy złotych.





Mimo grzywny, przesłuchanie trwało dalej. Zadawanie pytań kontynuował wiceprzewodniczący Kaleta.

- Czy prawdą jest, że w 2012 roku wyrzucał pan sprzęty domowe przez balkon?

- Oczywiście, że nie - przekonywał świadek.

Dopytywany o interwencje straży miejskiej w tej sprawie odpowiedział, że "nie przypomina sobie takiej sytuacji".

- Czy prawdą jest, że były palone ogniska na terenie Dahlbergha 5?

- Na teren działki mógł wejść każdy, ale wszystko co złe było przypisywane mnie. Nawet gdyby jakiś samolot się rozbił w okolicy, to pewnie to też zostałoby przypisane mnie - odpowiedział Kobylarz.

10.43 Po Kalecie pytania zaczął zadawać przewodniczący Patryk Jaki. Na wstępie przypomniał datę 12 maja 2012 roku. - Zakłócanie spokoju przez świadka, mamy raport straży miejskiej w tej sprawie - oznajmił i poprosił o komentarz. - Nie mam z tym nic wspólnego, nie przypominam sobie takiej sytuacji - odpowiedział Kobylarz.

Dalej Jaki analogicznie - powołując się na raporty policji lub straży miejskiej - przypominał kolejne daty. - Pan ma co najmniej dwa wyroki za zakłócanie ciszy nocnej - zauważył. - Tylko dwa, mandaty zapłaciłem i tyle - odpowiedział Kobylarz.

- Pan chce wiedzieć, że to wszystko nie ma nic wspólnego z czyszczeniem kamienicy? – zapytał Jaki.

- Nie, nic wspólnego - skwitował świadek. Dodał też, że w kamienicy przy Dahblergha 5 "to nie lokatorzy byli nękani, tylko on". Pytany przez przewodniczącego na czym to nękanie polegało świadek wskazał m.in. "częste dzwonienie na niego na policję z nieuzasadnionych powodów".

10.53 Zadający pytania jako kolejny Łukasz Kondratko (PiS) chciał wiedzieć m.in. czy Kobylarz kiedykolwiek pełnił funkcję kuratora. Świadek zaprzeczył.

Dalej Kondratko chciał wiedzieć, czy Kobylarz kiedykolwiek był w miejskim Biurze Gospodarowania Nieruchomościami. Świadek również odpowiedział przecząco. Przekonywał też, że nie zna Jakuba R. ani innych urzędników.

Tu do przesłuchania wtrącił się Patryk Jaki, który ponownie zapytał o znajomość świadka z Markiem M. Kobylarz ponownie odpowiedział, że pytanie nie ma związku ze sprawą, w jakiej został wezwany i nie odpowiedział. - A kiedy pan po raz ostatni rozmawiał z Markiem M. - pytali członkowie.

- Rozmawiałem chociażby dzisiaj. Mam pieska, nie miałem go z kim zostawić, więc poprosiłem go o to - odpowiedział świadek.

Dość długo członkowie komisji pytali świadka o samochód, którego zdjęcie zamieścił na Facebooku. Określili go jako "ekskluzywny" i chcieli wiedzieć, czy stanowił świadka własność. Ten kluczył - mówił, że "nigdy nie miał ekskluzywnych samochodów", a potem przyznał, że auto "użytkował". Na koniec dodał, że samochodu już nie ma, bo go sprzedał.

11.00 Jako kolejny świadka przesłuchiwał Robert Kropiwnicki (PO). Przypomniał, że w relacjach wielu świadków zeznających na poprzednich posiedzeniach Kobylarz "jawił się jako człowiek od czarnej roboty". Świadek przekonywał, że zeznania lokatorów stawiające go w negatywny świetle "były nieprawdziwe". Pytany czy ma jakieś nieruchomości wspólnie z Markiem M. albo czy skupował roszczenia, świadek odpowiadał, że nie.

11.10 Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki w swoich pytaniach poruszył wątek m.in. Jolanty Brzeskiej. Chciał wiedzieć, czy świadek ją znał i rozmawiał. - Osobiście nie. Kiedy ta sytuacja nieszczęśliwa miała miejsce, to wiem o niej z przekazów medialnych - odpowiedział Kobylarz. Kiedy jednak poseł zaczął dopytywać, co to znaczy "nieszczęśliwa sytuacja" i co wie o sprawie śmierci Brzeskiej - świadek uciął temat.

Dalej Lisiecki długo dopytywał o spółkę o nazwie Sosenka 25 i związanych z nią osób. Kobylarz na większość pytań odpowiadał, że "nie pamięta" albo że "pytanie nie ma związku ze sprawą".

11.35 Kolejny minister - Bartłomiej Opaliński zapytał świadka czy kiedykolwiek odbywał podróż zagraniczną z Markiem M. Kobylarz nie chciał odpowiedzieć przekonując, że "to nie ma związku ze sprawą, w jakiej został wezwany".

Przewodniczący Jaki nie zgodził się. - Pan Marek M. wiele razy przekonywał, że jest osobą ubogą, pan dziś też idzie tą drogą - skomentował przewodniczący i ponownie zgłosił wniosek o ukaranie świadka grzywną. Tym razem 30 tysięcy.

Oponował poseł PO Robert Kropiwnicki. - Najwyższa kara 30 tysięcy złotych za pytanie czy ktoś z kimś jeździł na wycieczki zagraniczne jest przesadą. Panowie, zejdźcie na ziemię. Apeluję o wstrzemięźliwość - mówił Kropiwnicki.

Członkowie komisji nie posłuchali. Kobylarz został ukarany kolejną grzywną - 30 tysięcy złotych.

Mimo grzywny, świadek na zdecydowaną większość pytań dalej odpowiadał, że nie pamięta.

Poseł Lisiecki chciał m.in. w jakich spółkach Kobylarz miał lub ma udziały; czy pobierał czynsze od lokatorów w imieniu Marka M., na jakich zasadach mieszkał w kamienicy przy Dahlbergha 5, a także gdzie pracował po przyjeździe do Warszawy.

Kobylarz - pytany już konkretnie, czy pracuje dla Marka M. - zaprzeczył. Powiedział, że miał propozycję kilka lat temu by pracować dla Marka M. w charakterze asystenta, ale ostatecznie to nie doszło do skutku.

12.05 Po pośle Lisieckim głos ponownie wrócił do przewodniczącego Jakiego. Przypomniał, że jedna z lokatorek na poprzednim posiedzeniu zeznała, że "pan Kobylarz przecinał nam kłódki i robił dewastacje". Minister dodał, że miało chodzić o nieruchomość przy Hożej 25. - To była zupełnie inna sytuacja. To ja zgłaszałem na policję, że jest mi utrudniony dostęp do lokalu, w którym byłem zameldowany - odpowiedział świadek.

Wiceprzewodniczący Kaleta chciał za to wiedzieć, jak często świadek rozmawia z Markiem M. i czy dyskutują na przykład o odzyskiwanych kamieniach, reprywatyzacji lub warszawskich urzędnikach. Kobylarz zapewniał, że widzą się i rozmawiają często ("praktycznie dzień w dzień"), ale tylko o "prywatnych sprawach". - Nie przypominam sobie, żebyśmy rozmawiali o sprawach reprywatyzacji - podkreślił.

12.10 Zakończyło się przesłuchanie Kamila Kobylarza. Przewodniczący ogłosił 20 minut przerwy.





12.30 Przewodniczący po przerwie wznowił posiedzenie. Rozpoczęło się przesłuchanie Huberta Massalskiego. Pytania ponownie zaczął zadawać wiceprzewodniczący Kaleta. Chciał wiedzieć, kiedy świadek poznał Marka M.

- Mój ojciec od lat 90 starał się o zwrot kilku nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy, które należały do rodziny. Robił to nieskutecznie do 2001 roku. W tym czasie do drzwi naszego domu zapukał Marek M. Nie wiem skąd miał adres. Zaproponował podjęcie działań, które doprowadzą do skutecznego zwrotu nieruchomości. Mój ojciec przystał na tą propozycję - wyjaśnił Massalski.





